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    Григорьянц: «Мы проведем отдельное заседание, посвященное финалу Кубка России»

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал массовую в концовке решающего матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0).

    «Мы еще не получили документы с этого матча. Нужно изучить их, изучить все видео и фотоматериалы с игры. Также нужно пригласить на заседание футболистов, получивших красные карточки. Поскольку санкции, наложенные на игроков в Кубке России, не распространяются на чемпионат, у нас есть достаточно времени. Мы проведем отдельное заседание, посвященное финалу Кубка России», – сказал Григорьянц.

    В результате инцидента Ари, Джефферсон Фарфан, Артем Фидлер и Эдгар Манучарян получили прямые красные карточки. Игрокам грозит до шести матчей дисквалификации.

    Источник: Р-Спорт

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    03.05.2017 14:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 мая 2017, 18:05

      Правильно! Обсудить и присудить Кубок Уралу!

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