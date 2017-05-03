Григорьянц: «Мы проведем отдельное заседание, посвященное финалу Кубка России»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал массовую в концовке решающего матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0).

«Мы еще не получили документы с этого матча. Нужно изучить их, изучить все видео и фотоматериалы с игры. Также нужно пригласить на заседание футболистов, получивших красные карточки. Поскольку санкции, наложенные на игроков в Кубке России, не распространяются на чемпионат, у нас есть достаточно времени. Мы проведем отдельное заседание, посвященное финалу Кубка России», – сказал Григорьянц.

В результате инцидента Ари, Джефферсон Фарфан, Артем Фидлер и Эдгар Манучарян получили прямые красные карточки. Игрокам грозит до шести матчей дисквалификации.