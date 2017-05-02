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    Ари, Фарфану, Фидлеру и Манучаряну грозит 6-матчевая дисквалификация за драку в финале Кубка России

    Решающий матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» закончился победой московского клуба со счетом 2:0. На 96-й минуте встречи началась массовая драка с участием игроком обеих команд. В результате инцидента Ари, Джефферсон Фарфан, Артем Фидлер и Эдгар Манучарян получили прямые красные карточки.

    В протоколе матча в качестве причины удалений указано «агрессивное поведение». Согласно регламенту РФС, нарушения такого рода грозят дисквалификацией на шесть матчей турнира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2017 23:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 3 мая 2017, 08:29

      Хоть настроение подняли зрителям.

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 3 мая 2017, 05:13

      Нерусские ругались по-русски, а наши стояли и не понимали, о чём это они.

      0
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 2 мая 2017, 23:46

      За такие вещи надо вообще от футбола отстранять на годик на уровне УЕФА.Особенно Ари и Фидлера, чтобы другим неповадно было. Позорище.

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      Рейтинг: +8

      L.A. 2 мая 2017, 23:29

      На 6 матчей турнира - это так по сути должен быть кубок и только, хотя зная рфс

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 мая 2017, 23:24

      нечего так ребятки повеселились

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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 2 мая 2017, 23:21

      Сурово, это на весь следующий кубок

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