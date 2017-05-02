Ари, Фарфану, Фидлеру и Манучаряну грозит 6-матчевая дисквалификация за драку в финале Кубка России

Решающий матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» закончился победой московского клуба со счетом 2:0. На 96-й минуте встречи началась массовая драка с участием игроком обеих команд. В результате инцидента Ари, Джефферсон Фарфан, Артем Фидлер и Эдгар Манучарян получили прямые красные карточки.

В протоколе матча в качестве причины удалений указано «агрессивное поведение». Согласно регламенту РФС, нарушения такого рода грозят дисквалификацией на шесть матчей турнира.