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    Манучарян: «Забил гол, который ни к чему не привел»

    Футболист екатеринбургского «Урала» Эдгар Манучарян поделился комментариями после поединка третьего тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (1:1), сообщает «Советский спорт».
    «Так получается, что часто забиваю саранчанам. Я стараюсь играть в свою игру. Получается, что «Мордовии» забивал еще, когда мы играли в ФНЛ. И вот забил снова. Но этот гол не принес нам победы. Получается, он ни к чему. Допустили ошибку в конце и поплатились за это. Мы играли лучше. Создали больше моментов. Если бы во втором тайме реализовали свой момент, уверен, выиграли бы. Но нужно работать дальше, впереди игра с «Локомотивом», – сказал армянин.

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.08.2015 00:45
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    Комментарии (3)
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    Костя-ФК Барселона
    1438552096
    В смысле ни к чему? Вы заработали одно очко благодаря твоему голу!
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1438552826
    ПРАВИЛЬНО....ОН МАКСИМАЛИСТ)))...БЛАГОДАРЯ ТВОЕМУ ГОЛУ НЕ ПРОИГРАЛИ В КОНЦЕ
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    ologreds
    1694997490
    numo437600
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