Манучарян: «Голландия не Россия, там не любят, когда игроки покупают крутые машины»

Нападающий «Урала» Эдгар Манучарян, ранее выступавший в Голландии, рассказал об отношении к футболистам в этой стране.

«В Голландии многие не любят «Аякс», потому что считают, что все там «крутые». Помню возмущение, когда Мидо в семнадцать лет купил себе Ferrari. А он ответил: «Моя жизнь, что хочу, то и делаю». Из-за этого, по-моему, у него и начались проблемы с руководством. В Голландии такого не любят, это не Россия и не Армения. Крутые машины там редко увидишь. Президенты и вице-президенты ездят на велосипедах», – говорит Манучарян.