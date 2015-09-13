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    Ерохин – лучший игрок «Урала» в августе

    Полузащитник Александр Ерохин стал лучшим игроком «Урала» в августе. Из пяти претендентов – Ерохина, Герсона Асеведо, Дениса Кулакова, Эдгара Манучаряна и Дмитрия Арапова – болельщики отдали свое предпочтение именно 89-му номеру команды

    За Ерохина проголосовали без малого 73% пользователей. На старте сезона он был одним из главных действующих лиц «Урала» в матчах чемпионата России. Полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами, а также одним заработанным пенальти. Яркая игра Ерохина обратила на себя внимание тренерского штаба сборной России, куда Александр получил вызов впервые в своей карьере.

    Источник: ФК «Урал»

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    13.09.2015 10:07
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