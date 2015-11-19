Манучарян: «Урал» будет атаковать не меньше «Зенита»

Нападающий «Урала» Эдгар Манучарян уверен, что его клуб не откажется от привычного для себя стиля в матче 16-го тура РФПЛ против «Зенита».

«Мы не откажемся от своего стиля. «Урал» будет атаковать не меньше «Зенита». И посмотрим, что получится! «Зенит» – хорошая команда, играть с которой очень интересно. Плюс на «Петровском» великолепная футбольная атмосфера. Прекрасно помню наш матч со «Спартаком» на новом стадионе: переполненные трибуны, прекрасный антураж, интересный футбол! Очень бы хотелось, чтобы в России в каждом городе были современные арены. Сейчас строятся в Краснодаре, в Петербурге, в Москве. Поверьте, для футболистов это очень важно. В такой обстановке хочется показывать все, что умеешь. Жду яркой игры на «Петровском». Да, в прошлом году мы уступили там «Зениту» 0:3, однако, уверен, сейчас все сложится по-другому», – сказал Манучарян.

Матч состоится 21 ноября в 16:30.