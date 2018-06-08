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Эдгар Манучарян
Новости
Эдгар Манучарян - новости
Завершил карьеру
19 января 1987 (39), Ереван
#10 | Нападающий
177 см | 72 кг
Армения
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Трансферы
Публикации
Фото
РФПЛ ошибочно сообщила о переходе Манучаряна в «Локомотив»
2018.06.08 17:39
4
Ари, Фидлер и Манучарян за драку дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России
2017.05.11 17:11
15
Фото
Манучарян – после драки с Ари: «До встречи»
2017.05.03 17:48
19
Манучарян – о драке в финале Кубка: «Это игровой момент. Без эмоций не бывает футбола»
2017.05.03 14:52
6
Григорьянц: «Мы проведем отдельное заседание, посвященное финалу Кубка России»
2017.05.03 14:22
1
Ари, Фарфану, Фидлеру и Манучаряну грозит 6-матчевая дисквалификация за драку в финале Кубка России
2017.05.02 23:18
6
Видео
Игроки «Локомотива» и «Урала» подрались в концовке финальной встречи Кубка России
2017.05.02 21:10
25
Видео
«Терек» и «Урал» на двоих забили семь голов
2017.04.29 21:23
14
Манучарян: «Верил, что даже после незабитого пенальти смогу забить победный гол»
2017.04.01 00:16
Фото
Манучарян, выступавший в чемпионате Таиланда, вернулся в «Урал»
2017.02.23 15:12
6
Президент «Урала»: «Не сможем дать ту сумму, которую просит Асеведо»
2016.05.26 16:03
4
Ярошенко, Манучарян и Асеведо могут покинуть «Урал»
2016.05.26 11:15
4
Манучарян: «Мхитарян не хуже Ройса и Обамеянга»
2015.11.19 09:34
1
Манучарян: «Урал» будет атаковать не меньше «Зенита»
2015.11.19 09:04
2
Манучарян: «Голландия не Россия, там не любят, когда игроки покупают крутые машины»
2015.11.19 01:59
9
Манучарян: «Думал, Промес уже закончил с футболом»
2015.11.18 10:35
2
Ерохин – лучший игрок «Урала» в августе
2015.09.13 10:07
Манучарян пропустит три недели
2015.09.08 11:47
Манучарян: «Забил гол, который ни к чему не привел»
2015.08.03 00:45
2
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