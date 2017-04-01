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    Манучарян: «Верил, что даже после незабитого пенальти смогу забить победный гол»

    Нападающий «Урала» Эдгар Манучарян прокомментировал эпизод с незабитым пенальти. Напомним, на 83-й минуте матча против «Анжи» футболист не реализовал одиннадцатиметровый удар. Через пять минут после этого Манучарян отметился победным голом.

    «Игра была равная. Победить хотели обе команды, но нам повезло. Когда не забил пенальти, подумал, что время все исправить еще есть. Верил, что еще смогу забить гол», – сказал Манучарян.

    Отметим, что эта победа позволила «Уралу» обойти «Анжи» в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2017 00:16
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