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    РФПЛ ошибочно сообщила о переходе Манучаряна в «Локомотив»

    Официальный сайт РФПЛ ошибочно отправил бывшего полузащитника «Урала» Эдгара Манучаряна в «Локомотив».

    На портале появилась информация, что 31-летний футболист перешел в московский клуб.

    Позже Премьер-лига сообщила о технической ошибке. На самом деле из «Урала» в «Локомотив» из аренды вернулся нападающий Игорь Портнягин, а не перешел Манучарян.

    Армянин, выступавший за екатеринбуржцев с 2011 года, покинул команду 31 мая.

    В минувшем сезоне хавбек принял участие в шести матчах РФПЛ.

    Источник: РПЛ

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    08.06.2018 17:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 9 июня 2018, 00:55

      топ форвард вернулся, пора Фарфану, Ари и Эдеру начинать бояться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 8 июня 2018, 18:18

      Случайности не случайны!!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 8 июня 2018, 17:48

      Опять там бухают что ли?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 8 июня 2018, 17:45

      много ошибочных и ошибочного..

      0
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