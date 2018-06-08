РФПЛ ошибочно сообщила о переходе Манучаряна в «Локомотив»

Официальный сайт РФПЛ ошибочно отправил бывшего полузащитника «Урала» Эдгара Манучаряна в «Локомотив».

На портале появилась информация, что 31-летний футболист перешел в московский клуб.

Позже Премьер-лига сообщила о технической ошибке. На самом деле из «Урала» в «Локомотив» из аренды вернулся нападающий Игорь Портнягин, а не перешел Манучарян.

Армянин, выступавший за екатеринбуржцев с 2011 года, покинул команду 31 мая.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в шести матчах РФПЛ.