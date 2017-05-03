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  • Капитан «Урала» после драки с Ари предложил дать бразильцу «леща»

Капитан «Урала» после драки с Ари предложил дать бразильцу «леща»

3 мая 2017, 18:39
9

Полузащитник и капитан «Урала» Артем Фидлер рассказал о драке, которая произошла между игроками екатеринбургского клуба и «Локомотива» в концовке финального матча Кубка России (0:2).

По словам футболиста, нападающий соперника Ари, ставший одним из зачинщиков массовой потасовки, повел себя по-хамски и должен быть серьезно наказан.

– С чего началась драка?

– Главный виновник – Ари! Если бы он подбежал и растащил нас с Фернандешем, конфликт оказался бы исчерпан. Но бразилец ударил меня сзади по голове.

– Вы же в ответ двинули Фарфану. Почему ему, а не Ари?

– Перуанцу досталось случайно. Я же не видел, кто меня ударил со спины, и подумал, что это Фарфан. Вот и прилетело. Только потом, уже в раздевалке, ребята сказали, что это был не он, а Ари. Пользуясь случаем, хочу извиниться перед Фарфаном – парень не должен был получить этот удар в лицо.

– С Ари при встрече поздороваетесь?

– Если увижу на улице, то руки не подам точно.

– Роман Павлюченко сказал, что бразильца необходимо дисквалифицировать на 10-15 матчей во всех турнирах.

– Полностью поддерживаю Рому. Этому футболисту надо бы дать хорошего леща, чтобы следил за своими руками. А то один языком треплет, другой кулаки чешет.

В России много отличных легионеров, но есть единицы, которые ведут себя по-хамски. Вот в «Урале» тоже выступают иностранцы, но мы к ним относимся с уважением, как и они к нам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Локомотив Урал Фидлер Артем Ари
Комментарии (9)
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OfaZavr
1493826587
Всё правильно.
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aurora5858
1493826890
Наказать всех. И чиновников в том числе-распустили игроков --постоянная симуляция и жалобы. Позор. Поэтому когда приходится играть с классными командами -результат заранее известен.
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FanatSerj
1493827316
ах-хааа-хаааааа, "еще бы сказал все эти обезьяны на одно лицо". Вот так Ари Фарфану помог, из за него тот в нос и получил ))) Не футбол а Дом-2 какой то ))
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shinnik
1493827980
Хана лысому. Надо в Китай валить.
Ответить
Бугимен
1493830978
Ари тот еще крендель в Краснодаре чудил,теперь в ЛОКО чудит!Надо в Китай его отдать!
Ответить
bumer_moscow
1493832133
ахахахА
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Юрэс
1493833362
Золотые слова !!!!!
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Axe111
1493840944
ари мразь видно же
Ответить
plehanov6
1493883735
Вот постепенно и выясняется кто кто зачинщик именно массовой драки - это животное называют ари, но я, честно говоря, назвал бы его по другому!
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