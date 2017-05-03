Капитан «Урала» после драки с Ари предложил дать бразильцу «леща»

Полузащитник и капитан «Урала» Артем Фидлер рассказал о драке, которая произошла между игроками екатеринбургского клуба и «Локомотива» в концовке финального матча Кубка России (0:2).

По словам футболиста, нападающий соперника Ари, ставший одним из зачинщиков массовой потасовки, повел себя по-хамски и должен быть серьезно наказан.

– С чего началась драка?

– Главный виновник – Ари! Если бы он подбежал и растащил нас с Фернандешем, конфликт оказался бы исчерпан. Но бразилец ударил меня сзади по голове.

– Вы же в ответ двинули Фарфану. Почему ему, а не Ари?

– Перуанцу досталось случайно. Я же не видел, кто меня ударил со спины, и подумал, что это Фарфан. Вот и прилетело. Только потом, уже в раздевалке, ребята сказали, что это был не он, а Ари. Пользуясь случаем, хочу извиниться перед Фарфаном – парень не должен был получить этот удар в лицо.

– С Ари при встрече поздороваетесь?

– Если увижу на улице, то руки не подам точно.

– Роман Павлюченко сказал, что бразильца необходимо дисквалифицировать на 10-15 матчей во всех турнирах.

– Полностью поддерживаю Рому. Этому футболисту надо бы дать хорошего леща, чтобы следил за своими руками. А то один языком треплет, другой кулаки чешет.

В России много отличных легионеров, но есть единицы, которые ведут себя по-хамски. Вот в «Урале» тоже выступают иностранцы, но мы к ним относимся с уважением, как и они к нам.