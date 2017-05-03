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    Капитан «Урала» после драки с Ари предложил дать бразильцу «леща»

    Полузащитник и капитан «Урала» Артем Фидлер рассказал о драке, которая произошла между игроками екатеринбургского клуба и «Локомотива» в концовке финального матча Кубка России (0:2).

    По словам футболиста, нападающий соперника Ари, ставший одним из зачинщиков массовой потасовки, повел себя по-хамски и должен быть серьезно наказан.

    – С чего началась драка?

    – Главный виновник – Ари! Если бы он подбежал и растащил нас с Фернандешем, конфликт оказался бы исчерпан. Но бразилец ударил меня сзади по голове.

    – Вы же в ответ двинули Фарфану. Почему ему, а не Ари?

    – Перуанцу досталось случайно. Я же не видел, кто меня ударил со спины, и подумал, что это Фарфан. Вот и прилетело. Только потом, уже в раздевалке, ребята сказали, что это был не он, а Ари. Пользуясь случаем, хочу извиниться перед Фарфаном – парень не должен был получить этот удар в лицо.

    – С Ари при встрече поздороваетесь?

    – Если увижу на улице, то руки не подам точно.

    – Роман Павлюченко сказал, что бразильца необходимо дисквалифицировать на 10-15 матчей во всех турнирах.

    – Полностью поддерживаю Рому. Этому футболисту надо бы дать хорошего леща, чтобы следил за своими руками. А то один языком треплет, другой кулаки чешет.

    В России много отличных легионеров, но есть единицы, которые ведут себя по-хамски. Вот в «Урале» тоже выступают иностранцы, но мы к ним относимся с уважением, как и они к нам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2017 18:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 4 мая 2017, 10:42

      Вот постепенно и выясняется кто кто зачинщик именно массовой драки - это животное называют ари, но я, честно говоря, назвал бы его по другому!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 3 мая 2017, 22:49

      ари мразь видно же

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 3 мая 2017, 20:42

      Золотые слова !!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 3 мая 2017, 20:22

      ахахахА

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 3 мая 2017, 20:02

      Ари тот еще крендель в Краснодаре чудил,теперь в ЛОКО чудит!Надо в Китай его отдать!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 мая 2017, 19:13

      Хана лысому.
      Надо в Китай валить.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 мая 2017, 19:01

      ах-хааа-хаааааа, "еще бы сказал все эти обезьяны на одно лицо".
      Вот так Ари Фарфану помог, из за него тот в нос и получил )))

      Не футбол а Дом-2 какой то ))

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 3 мая 2017, 18:54

      Наказать всех. И чиновников в том числе-распустили игроков --постоянная симуляция и жалобы. Позор. Поэтому когда приходится играть с классными командами -результат заранее известен.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2017, 18:49

      Всё правильно.

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