Министр спорта Свердловской области Рапопорт заявил, что поступил бы так же, как и Фидлер

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт поделился мнением о драке, возникшей в финальном матче Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом». Напомним, встреча закончилась победой столичного клуба, а судья матча удалил четверых футболистов.

«Насколько мне известно, футболист «Локомотива» подло высказался в адрес игрока «Урала», причем не на твердом русском языке, то есть была провокация. Нервы у всех взвинчены, хотя профессионалы, конечно, не должны отвечать. Как чиновник могу сказать, что этого делать нельзя, но как спортсмен, я Фидлера понимаю. Я бы сделал так же», – сказал Рапопорт в эфире телеканала ОТВ.

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