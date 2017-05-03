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    Министр спорта Свердловской области Рапопорт заявил, что поступил бы так же, как и Фидлер

    Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт поделился мнением о драке, возникшей в финальном матче Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом». Напомним, встреча закончилась победой столичного клуба, а судья матча удалил четверых футболистов.

    «Насколько мне известно, футболист «Локомотива» подло высказался в адрес игрока «Урала», причем не на твердом русском языке, то есть была провокация. Нервы у всех взвинчены, хотя профессионалы, конечно, не должны отвечать. Как чиновник могу сказать, что этого делать нельзя, но как спортсмен, я Фидлера понимаю. Я бы сделал так же», – сказал Рапопорт в эфире телеканала ОТВ.

    «Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов». Скандал с финалом Кубка России продолжается

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2017 22:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1580

      srg38 3 мая 2017, 22:41

      ну просрали и просрали. Бомбит, понятное дело

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      Рейтинг: +33709

      zra78 3 мая 2017, 22:35

      Как же у них свербит

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > zra78 4 мая 2017, 00:39

      Ну бомбит то с провокации, видимо, действительно провоцировали

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