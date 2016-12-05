Фидлер продлил соглашение с «Уралом»

Капитан «Урала» Артем Фидлер подписал с клубом новое соглашение, рассчитанное на два года. 33-летний хавбек защищает цвета екатеринбургского клуба с 2005 года. В черно-оранжевой футболке на его счету более двухсот матчей.

«Артем – наш местный парень, коренной уралец, патриот родного города и клуба, настоящий лидер коллектива. Мы рады, что продолжили сотрудничество и ждем, что наш капитан и дальше будет приносить команде ощутимую пользу, продолжит радовать болельщиков полезной игрой и красивыми голами», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

В текущем розыгрыше РФПЛ Фидлер принял участие в 16-ти встречах, отметившись одним голом и заработав три желтые карточки.