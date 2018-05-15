Игрок «Урала» Фидлер побывал в колонии строгого режима

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Артем Фидлер посетил местную колонию строгого режима и пообщался с заключенными. Футболист пришел в учреждение ФСИН по приглашению администрации тюрьмы.

«Полузащитника «Урала» спрашивали об итогах чемпионата, взаимоотношениях внутри команды, новом Центральном стадионе, а также целях и задачах на новый сезон.

Артем пришел не с пустыми руками: капитан нашей команды подарил ИК-10 игровую футболку с автографами футболистов, а также пообещал прийти в следующем сезоне, причем не один, а с кем-нибудь из партнеров по клубу», – сказано в заявлении «шмелей».

«Урал» финишировал в РФПЛ в двух очках от зоны переходных матчей.