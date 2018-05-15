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Игрок «Урала» Фидлер побывал в колонии строгого режима

15 мая 2018, 20:09
11

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Артем Фидлер посетил местную колонию строгого режима и пообщался с заключенными. Футболист пришел в учреждение ФСИН по приглашению администрации тюрьмы.

«Полузащитника «Урала» спрашивали об итогах чемпионата, взаимоотношениях внутри команды, новом Центральном стадионе, а также целях и задачах на новый сезон.

Артем пришел не с пустыми руками: капитан нашей команды подарил ИК-10 игровую футболку с автографами футболистов, а также пообещал прийти в следующем сезоне, причем не один, а с кем-нибудь из партнеров по клубу», – сказано в заявлении «шмелей».

«Урал» финишировал в РФПЛ в двух очках от зоны переходных матчей.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Фидлер Артем
Комментарии (11)
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prezent2017
1526405182
Уже выпустили, так быстро?
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vladik12
1526405254
За те вещи, что порой творит "Урал", посадить должны весь клуб. Кроме Тарханова.
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Shogun
1526405810
Просто так хрен знает кого пропустили в строгач, пургу не несите
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max74
1526406395
Своих проведывал
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Полная Канистра
1526407490
надо было мячи и сетки для ворот цены бы не было пацаны там все молодые крепкие зачем им футболка польза то какая от этих автографов
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Lester84
1526407916
Новость напомнила рекламу Cheetos из 90-х: "Посмотри, есть ли Фидлер внутри!"
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rizonator
1526415537
Посетил местную достопримечательность.
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loko-the_best
1526417250
пацану настругали ему на футболку лол
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zigbert
1526446563
Похвально для Фидлера. Может этот визит поможет заключенным встать на путь исправления.
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OfaZavr
1526453596
молодец, добрые дела это всегда хорошо, прекрасно что они интересуются футболом и стараются исправиться.
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