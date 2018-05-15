Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игрок «Урала» Фидлер побывал в колонии строгого режима

    Полузащитник екатеринбургского «Урала» Артем Фидлер посетил местную колонию строгого режима и пообщался с заключенными. Футболист пришел в учреждение ФСИН по приглашению администрации тюрьмы.

    «Полузащитника «Урала» спрашивали об итогах чемпионата, взаимоотношениях внутри команды, новом Центральном стадионе, а также целях и задачах на новый сезон.

    Артем пришел не с пустыми руками: капитан нашей команды подарил ИК-10 игровую футболку с автографами футболистов, а также пообещал прийти в следующем сезоне, причем не один, а с кем-нибудь из партнеров по клубу», – сказано в заявлении «шмелей».

    «Урал» финишировал в РФПЛ в двух очках от зоны переходных матчей.

    Источник: ФК «Урал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2018 20:09
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 09:53

      молодец, добрые дела это всегда хорошо, прекрасно что они интересуются футболом и стараются исправиться.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 07:56

      Похвально для Фидлера. Может этот визит поможет заключенным встать на путь исправления.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 15 мая 2018, 23:47

      пацану настругали ему на футболку лол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      rizonator 15 мая 2018, 23:18

      Посетил местную достопримечательность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 мая 2018, 21:11

      Новость напомнила рекламу Cheetos из 90-х: "Посмотри, есть ли Фидлер внутри!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 мая 2018, 21:04

      надо было мячи и сетки для ворот цены бы не было пацаны там все молодые крепкие зачем им футболка польза то какая от этих автографов

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33005

      Olanare99 > Полная Канистра 16 мая 2018, 00:49

      Пользы может и нет, но им все равно приятно! Не каждому афтограф удается получить, а тут в колонию приехал. В следующий раз сказал приедет , может и привезёт

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1741

      max74 15 мая 2018, 20:46

      Своих проведывал

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 15 мая 2018, 20:36

      Просто так хрен знает кого пропустили в строгач, пургу не несите

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 15 мая 2018, 20:27

      За те вещи, что порой творит "Урал", посадить должны весь клуб.
      Кроме Тарханова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 мая 2018, 20:26

      Уже выпустили, так быстро?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11