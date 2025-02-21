Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2025 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2007/2008