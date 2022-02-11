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Артем Фидлер
Новости
Артем Фидлер - новости
Завершил карьеру
14 июля 1983 (43), Екатеринбург
#10 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Россия
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Публикации
Экс-игрок «Урала» Фидлер – об отмене лимита: «Приедут легионеры одного уровня с нашими, но играть будут иностранцы, потому что за них заплатили»
2022.02.11 08:57
3
Экс-игрок «Урала» Фидлер получит должность в клубе
2020.08.06 15:50
Капитан «Урала»: «Те, кто принимал решение о возобновлении сезона, не думают о здоровье игроков и их семей»
2020.06.09 07:14
4
Кулаков, Фидлер, Ильин сыграют против «Спартака» у «Урала»; Тедеско выставил Бакаева, Умярова, Шюррле
2019.11.24 13:01
7
Егоров: «Мешков ошибся, не удалив Фидлера в матче «Рубин» – «Урал». Судья получил отрицательную оценку»
2019.10.28 16:50
3
Фидлер: «Если меня сейчас захочет «Ливерпуль», они не смогут меня купить. Я не играю за сборную»
2019.08.09 13:39
1
«Урал» объявил о продлении контрактов с Погребняком и Фидлером
2019.06.07 16:44
3
Парфенов: «Второй домашний матч «Урала» – второе удаление. Непонятно»
2018.10.27 16:59
1
Фото
Игрок «Урала» Фидлер побывал в колонии строгого режима
2018.05.15 20:09
11
Ари, Фидлер и Манучарян за драку дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России
2017.05.11 17:11
15
Фидлер: «Да, я неправильно поступил, но сдержаться не мог»
2017.05.03 22:44
4
Министр спорта Свердловской области Рапопорт заявил, что поступил бы так же, как и Фидлер
2017.05.03 22:10
3
Юрист Журавлев: «Действия Ари в финале Кубка России – это административное наказание»
2017.05.03 20:16
2
Капитан «Урала» после драки с Ари предложил дать бразильцу «леща»
2017.05.03 18:39
9
Григорьянц: «Мы проведем отдельное заседание, посвященное финалу Кубка России»
2017.05.03 14:22
1
Видео
Ари рассказал о причинах своего поведения в концовке матча с «Уралом»
2017.05.03 06:40
28
Фидлер: «Драка с Фернандешем в финале Кубка – наше дело. Руку ему не подам»
2017.05.03 00:06
8
Ари, Фарфану, Фидлеру и Манучаряну грозит 6-матчевая дисквалификация за драку в финале Кубка России
2017.05.02 23:18
6
Емельянов: «По словам Фидлера, Фернандеш сказал что-то про его маму»
2017.05.02 23:10
8
Видео
Игроки «Локомотива» и «Урала» подрались в концовке финальной встречи Кубка России
2017.05.02 21:10
25
Фидлер: «Понимаем, что «Рубин» – сильный соперник. Но «Урал» будет играть на победу»
2017.04.06 13:08
2
Фидлер: «Под управлением Тарханова постоянно работаем с мячом»
2017.01.31 10:06
Мусса Думбия, Белоруков и Фидлер могут пополнить «Анжи»
2017.01.19 21:44
1
Фидлер продлил соглашение с «Уралом»
2016.12.05 17:59
1
«Урал»: «Предлагаем Слуцкому заменить Денисова Фидлером и Емельяновым»
2016.06.06 09:26
2
Григорий Иванов: «Посоветовал бы Слуцкому попробовать в сборной Фидлера»
2015.12.10 13:12
1
Фидлер: «Есть осадок от ничьи с «Крыльями»
2015.10.03 06:42
1
Фидлер: «Гончаренко провел тренировку, о своем уходе не сообщал»
2015.08.25 15:25
1
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