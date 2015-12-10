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    • Григорий Иванов: «Посоветовал бы Слуцкому попробовать в сборной Фидлера»

    Григорий Иванов: «Посоветовал бы Слуцкому попробовать в сборной Фидлера»

    Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что полузащитник Артем Фидлер заслуживает вызова в сборную России.

    «Артем Фидлер всегда был лидером по духу в нашей раздевалке. Во-первых, он местный футболист. Игроку не доверял Тарханов, и следующий тренер «Урала» перестал его ставить в состав. Но Артем не бурчал, а работал и постоянно пахал на тренировках. Я знаю Фидлера еще с тех времен, когда он только начинал играть в футбол. Этот игрок даже пробовался в мини-футбольный клуб «ВИЗ-Синара». Но какой там мини-футбол. Он два шага сделали уже на другой половине поля.

    Фидлер ждал своего часа. Последние четырех-пять игр он вел за собой команду и проявил себя как истинный лидер коллектива. Я думаю, что с такой игрой этот опорный полузащитник достоин большего. Я бы порекомендовал Артема Фидлера тренеру сборной России Леониду Слуцкому, чтобы его посмотрели в сборной. Потому что не так много есть футболистов у нас, которые способны и выжигать центр поля, и отдать точный пас», – сказал Иванов в эфире программы «Урал. Третий Тайм».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2015 13:12
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    Комментарии (2)
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    Karpathian
    1450295026
    Артем хороший игрок.
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    ologreds
    1694996622
    numo451501
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