Егоров: «Мешков ошибся, не удалив Фидлера в матче «Рубин» – «Урал». Судья получил отрицательную оценку»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча 14-го тура чемпионата России «Рубин» – «Урал» (0:0) Виталия Мешкова.

По его мнению, рефери ошибся, не наказав полузащитника «Урала» Артема Фидлера второй желтой карточкой. Хавбек наступил шипами на ногу полузащитнику казанцев Хвиче Кварацхелии на 81-й минуте встречи.

«Виталий Мешков был обязан показать желтую карточку, его оценка за матч была снижена из-за этого эпизода, она отрицательная. Фидлер должен был быть удален с поля, – сказал Егоров.