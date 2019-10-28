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  • Егоров: «Мешков ошибся, не удалив Фидлера в матче «Рубин» – «Урал». Судья получил отрицательную оценку»

Егоров: «Мешков ошибся, не удалив Фидлера в матче «Рубин» – «Урал». Судья получил отрицательную оценку»

28 октября 2019, 16:50
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Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча 14-го тура чемпионата России «Рубин»«Урал» (0:0) Виталия Мешкова.

По его мнению, рефери ошибся, не наказав полузащитника «Урала» Артема Фидлера второй желтой карточкой. Хавбек наступил шипами на ногу полузащитнику казанцев Хвиче Кварацхелии на 81-й минуте встречи.

«Виталий Мешков был обязан показать желтую карточку, его оценка за матч была снижена из-за этого эпизода, она отрицательная. Фидлер должен был быть удален с поля, – сказал Егоров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Урал Фидлер Артем Кварацхелия Хвича Егоров Александр Мешков Виталий
Комментарии (3)
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ц
1572271058
Да Мешкова вообще гнать надо.
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paracetamol
1572289343
Мешков вообще куролесит в последнее время. Крыша едет, чтоль, или без взяток остался...
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майкл
1572343193
Да таких мешков надо гнать со склада
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