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    Егоров: «Мешков ошибся, не удалив Фидлера в матче «Рубин» – «Урал». Судья получил отрицательную оценку»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча 14-го тура чемпионата России «Рубин»«Урал» (0:0) Виталия Мешкова.

    По его мнению, рефери ошибся, не наказав полузащитника «Урала» Артема Фидлера второй желтой карточкой. Хавбек наступил шипами на ногу полузащитнику казанцев Хвиче Кварацхелии на 81-й минуте встречи.

    «Виталий Мешков был обязан показать желтую карточку, его оценка за матч была снижена из-за этого эпизода, она отрицательная. Фидлер должен был быть удален с поля, – сказал Егоров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2019 16:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +57

      майкл 1 час назад

      Да таких мешков надо гнать со склада

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      Рейтинг: +3913

      paracetamol 16 часов назад

      Мешков вообще куролесит в последнее время. Крыша едет, чтоль, или без взяток остался...

      0
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      Рейтинг: +1248

      Фанат Рубина 21 час назад

      ГНИДА И ТВАрЬ оправдал филию МЕШКОВ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +128

      ц 21 час назад

      Да Мешкова вообще гнать надо.

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