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  • Экс-игрок «Урала» Фидлер – об отмене лимита: «Приедут легионеры одного уровня с нашими, но играть будут иностранцы, потому что за них заплатили»

Экс-игрок «Урала» Фидлер – об отмене лимита: «Приедут легионеры одного уровня с нашими, но играть будут иностранцы, потому что за них заплатили»

11 февраля 2022, 08:57
3

Бывший полузащитник «Урала» Артем Фидлер высказался о лимите на легионеров.

— В сборной по мини-футболу большое количество бразильцев. Может, не стоит делать такой перегиб?

— У меня есть друг Дмитрий Прудников, его признавали лучшим игроком в Европе. И он сказал, что ноги его в сборной не будет, потому что там много иностранцев.

Если говорить о лимите в РПЛ, я не вижу особого смысла в большом количестве легионеров. Понимаю, если это футболисты на голову выше российских, которые могут дать нашему футболу развитие, у которых мы будем учиться. Но когда к нам едут такие же, как местные, и за них еще платят огромные деньги… Я против.

Вот сидит тренер или президент клуба и думает, что есть свой Вася Васильев, а есть африканец, и оба одного уровня. Но ставить они будут легионера, потому что за него заплатили, иначе спросят, зачем я его привез. Поэтому Вася и дальше будет сидеть на лавке, хотя мог бы выходить на поле и развиваться.

Хороший пример – Англия. Там любой клуб может подписать только такого иностранного игрока, который часто играет за свою сборную. Так в чемпионат приезжают сильные игроки.

А простая отмена лимита у нас приведет к тому, что будут приезжать легионеры одного уровня с нашими игроками, но станут выходить на поле иностранцы, потому что за них заплатили.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

На ближайшем исполкоме РФС обсудят изменение лимита на легионеров

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Фидлер Артем
Комментарии (3)
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Ганнибал Лектор
1644561317
Вот такие как Фидлер ослы помогают агентам рубить бабло на откатах за космические переходы паспортистов внутри РПЛ
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portero
1644567897
Это тоже правда, потому что руководству важнее деньги освоить на покупках, больше в карманах остается...
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Hektor 84
1644689086
Игрочишка а сейчас звезды валят в рпл. Сейчас вообще не пойми кого везут. А вот в нулевые пока лимита не было везли действительно сильных легов. И кони, и Локо и Зенит, и Спартак, даже Динамо.
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