На ближайшем исполкоме РФС обсудят изменение лимита на легионеров

В конце февраля или начале марта состоится исполком РФС, на котором обсудят изменение лимита на легионеров со следующего сезона РПЛ.

«Алгоритм принятия решения будет следующим: РФС вносит на рассмотрение Министерства спорта и Правительства РФ предложение о возможном формате лимита, после чего рабочая группа правительства утверждает его, затем Минспорт вносит изменения в соответствующий приказ, после чего лимит обсуждается и согласовывается Исполкомом РФС.

В письме в Минспорта содержится конкретный вариант лимита на легионеров», – говорится в сообщении «РБ Спорт».

Следующий исполком РФС состоится в конце февраля или в начале марта.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

РФС направил в Минспорт предложение по изменению лимита («РБ Спорт»)