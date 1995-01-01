Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    На ближайшем исполкоме РФС обсудят изменение лимита на легионеров

    В конце февраля или начале марта состоится исполком РФС, на котором обсудят изменение лимита на легионеров со следующего сезона РПЛ.

    «Алгоритм принятия решения будет следующим: РФС вносит на рассмотрение Министерства спорта и Правительства РФ предложение о возможном формате лимита, после чего рабочая группа правительства утверждает его, затем Минспорт вносит изменения в соответствующий приказ, после чего лимит обсуждается и согласовывается Исполкомом РФС.

    В письме в Минспорта содержится конкретный вариант лимита на легионеров», – говорится в сообщении «РБ Спорт».

    Следующий исполком РФС состоится в конце февраля или в начале марта.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    РФС направил в Минспорт предложение по изменению лимита («РБ Спорт»)

    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93934
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru