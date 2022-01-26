РФС направил в Минспорт предложение по изменению лимита («РБ Спорт»)

РФС направил в Министерство спорта предложение по лимиту на легионеров, который начнет действовать в РПЛ со следующего сезона.

По информации «РБ Спорт», в письме в Минспорта указан один вариант лимита. Предложение отличается от обсуждавшихся ранее вариантов с «12 легионерами в заявке и 8 на поле» и «13 в заявке + налог на иностранцев».

«Взаимодействие с Министерством спорта и другими ведомствами на этот счет действительно идет, РФС свое предложение относительно видения лимита направил еще в прошлом году, и как только решение будет утверждено, мы проинформируем о деталях», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

Федун лоббирует лимит с 13 легионерами в заявке и налог на иностранцев («СЭ»)