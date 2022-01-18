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    Федун лоббирует лимит с 13 легионерами в заявке и налог на иностранцев («СЭ»)

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поддерживает возможное изменение лимита на легионеров.

    По информации «СЭ», Федун активно лоббирует новый формат лимита с 13 легионерами в заявке, налогом на иностранных футболистов и выплатами за использование молодых россиян.

    • Лимит, который поддерживает Федун, позволит клубам заявить 13 легионеров без ограничений их количества на поле.
    • Кроме того, помимо 4 доморощенных футболистов клубы должны заявить 8 воспитанников национальной ассоциации.
    • В случае принятия этого варианта в РПЛ могут ввести налог на легионера – плату за каждую проведенную на поле минуту.

    РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2022 19:16
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2134

      alefreddy 18 января 2022, 23:33

      лимит должен вообще отменен иначе будем влачить жалкое сосуществование

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n 18 января 2022, 21:05

      Дайте Федуну валерьянки и сиську Заремы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2022, 20:34

      Лимит на зарплаты не помешал бы. Хороший пример с МЛС, который из-за неадекватных зарплат в первый раз обанкротился, а на второй раз уже стартанул с потолком зарплат. Все закончилось приездом крутых звезд в их чемпионат.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 18 января 2022, 20:25

      Источник желтый, но и от Федуна можно ожидать любой глупости. Дебилы из СЭ не знают значение слова "лоббирует", видимо думая, что это означает поддерживает.

      1
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 20:00

      На ЛОББЁЖ Федуна давно уже никто внимания не обращает... Ржут только все с этого...)

      2
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      ...
      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > Cleaner 18 января 2022, 21:06

      Ржут как известно пони-почтальоны, когда им овса насыпают)))

      2
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > R_a_i_n 18 января 2022, 21:12

      Вот Федун нам все сыплет и сыплет..)

      1
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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > Cleaner 18 января 2022, 21:13

      Уговорил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Cleaner 20 января 2022, 07:49

      А мы все ржем над твоими высерами

      1
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 18 января 2022, 19:53

      Задолбали. Отмените лимит совсем, но ужесточите требования к легионерам. Либо сделайте стопроцентный лимит. А так, просто циферками поиграть, и пятиклассник сможет.

      2
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      Рейтинг: +511

      haxxproxx 18 января 2022, 19:42

      Пусть себе мозг отлоббирует.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 19:28

      Так и 13 можно набрать лентяев легов, с другой стороны пусть платят богатые, если это будет бедным перераспределяться...

      3
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      Рейтинг: +6910

      Semenycch 18 января 2022, 19:24

      13 иностранцев в заявке много, не нужно прыгать через несколько ступенек, хватит 10 - 11 иностранцев, а вот налог совершенно необходим!

      5
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      Рейтинг: +2134

      alefreddy > Semenycch 18 января 2022, 23:35

      то есть постепенно и до конца

      1
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