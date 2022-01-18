Федун лоббирует лимит с 13 легионерами в заявке и налог на иностранцев («СЭ»)

Владелец «Спартака» Леонид Федун поддерживает возможное изменение лимита на легионеров.

По информации «СЭ», Федун активно лоббирует новый формат лимита с 13 легионерами в заявке, налогом на иностранных футболистов и выплатами за использование молодых россиян.

Лимит, который поддерживает Федун, позволит клубам заявить 13 легионеров без ограничений их количества на поле.

Кроме того, помимо 4 доморощенных футболистов клубы должны заявить 8 воспитанников национальной ассоциации.

В случае принятия этого варианта в РПЛ могут ввести налог на легионера – плату за каждую проведенную на поле минуту.

РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)