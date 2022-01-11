РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

В РПЛ со следующего сезона может измениться лимит на легионеров.
По информации «РБ-Спорт», у Премьер-лиги есть два варианта:
- 12 иностранцев в заявке и максимум 8 легионеров на поле. Каждый клуб должен иметь минимум 4 доморощенных игрока.
- 13 легионеров в заявке без ограничений их количества на поле. Помимо 4 доморощенных футболистов клубы должны заявить 8 воспитанников национальной ассоциации.
В случае принятия второго варианта в РПЛ могут ввести налог на легионера – плату за каждую проведенную на поле минуту.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Источник: «РБ-Спорт»