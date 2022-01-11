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  • РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

11 января 2022, 21:50
20

В РПЛ со следующего сезона может измениться лимит на легионеров.

По информации «РБ-Спорт», у Премьер-лиги есть два варианта:

  • 12 иностранцев в заявке и максимум 8 легионеров на поле. Каждый клуб должен иметь минимум 4 доморощенных игрока.
  • 13 легионеров в заявке без ограничений их количества на поле. Помимо 4 доморощенных футболистов клубы должны заявить 8 воспитанников национальной ассоциации.

В случае принятия второго варианта в РПЛ могут ввести налог на легионера – плату за каждую проведенную на поле минуту.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (20)
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Форвард 79
1641927907
Первый вариант норм Второй ещё больше разделит клубы на чёрных и белых
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petrucho-spb
1641930170
Ну замутили, куда налоги будут только уходить.
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rash1959
1641931060
Завтра "бункерный" прокашляет, что и 8 легов много, рфсники бросятся лобызать пуеву жопу, и вообще сократят с 8-ми до 4-х легов.
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portero
1641931181
Посмотрим что примут, только вот леги нтзкого уровня тоже нафиг не нужны...
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Stavr007
1641932426
ох как бояться просто отменить лимит. Цирк
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BRO_football
1641932567
Второй вариант отличный. Надо содрать тогда побольше денег с Зенита и Спартака, раз уж им так не нравится заниматься воспитанием молодёжи.
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JTherry
1641934083
"царь" сказал, что лимит нельзя отменять, вот и думают чинуши РФС, как обойти запрет, заодно и налоги снять, хоть за воздух, хоть за траву, по которой футболисты бегают...)
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Vitaga
1641934884
блин сколько дебилов на Руси. и каждый со своей придумкой....
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Snek
1641938538
Даже немного жалко Дюкова, у него задача не отменить лимит и не утопить в говне футбол, который в нём уже изрядно наплавался. Неужели дед Вова хоть раз не мог промолчать и не сказать своё мнение? Давно бы уже всё отменили.
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Hektor 84
1642010343
Не пойму куляони этот лимит постоянно тасуют? Отменить совсем. И тогда игрочишки поедут в фнл 2.
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