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    РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

    В РПЛ со следующего сезона может измениться лимит на легионеров.

    По информации «РБ-Спорт», у Премьер-лиги есть два варианта:

    • 12 иностранцев в заявке и максимум 8 легионеров на поле. Каждый клуб должен иметь минимум 4 доморощенных игрока.
    • 13 легионеров в заявке без ограничений их количества на поле. Помимо 4 доморощенных футболистов клубы должны заявить 8 воспитанников национальной ассоциации.

    В случае принятия второго варианта в РПЛ могут ввести налог на легионера – плату за каждую проведенную на поле минуту.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 21:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2119

      petrucho-spb 18 секунд назад

      Ну замутили, куда налоги будут только уходить.

      0
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      Рейтинг: +22751

      bset 9 минут назад

      Второй вариант лучше. Нужно не запрещать, а мотивировать. У кого есть ресурсы платить налог на легионера, тот будет спонсировать клубы попроще, стимулируя развитие россиян. И россияне перестанут переходить в Зенит, а начнут уезжать в Европу, потому что Зениту они будут не нужны. Все от этого только выиграют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Дубина 34 минуты назад

      Видать у бзянита плохи дела!!!
      Вот газпром сверху и делает как нужно удобнее помойки))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +921

      Форвард 79 38 минут назад

      Первый вариант норм
      Второй ещё больше разделит клубы на чёрных и белых

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