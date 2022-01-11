РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

В РПЛ со следующего сезона может измениться лимит на легионеров.

По информации «РБ-Спорт», у Премьер-лиги есть два варианта:

12 иностранцев в заявке и максимум 8 легионеров на поле. Каждый клуб должен иметь минимум 4 доморощенных игрока.

13 легионеров в заявке без ограничений их количества на поле. Помимо 4 доморощенных футболистов клубы должны заявить 8 воспитанников национальной ассоциации.

В случае принятия второго варианта в РПЛ могут ввести налог на легионера – плату за каждую проведенную на поле минуту.