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    Фидлер: «Если меня сейчас захочет «Ливерпуль», они не смогут меня купить. Я не играю за сборную»

    Полузащитник «Урала» Артем Фидлер рассказал, каким должен быть лимит на легионеров в РПЛ. Также он высказал мнение о нынешних молодых российских футболистах.

    «Последний раз, когда к нам на сборы приезжали два молодых парня, я им так и сказал: «Такое чувство, что вам ничего не надо». Знаете, когда я пришeл на просмотр в «Урал», подо мной земля горела, буквально летел. Молодeжи нужно больше стараться. Я не говорю про всех, только о том, что сам видел. Плюс тот же лимит. Если делать лимит, то на качество, как в Англии.

    Там в Премьер-лигу можно попасть, если ты играл за сборную. Нужен довольно высокий процент матчей. Если меня сейчас, например, захочет «Ливерпуль», они не смогут меня купить. Я не играю за сборную.

    Если делать лимит, то такой. А у нас приезжают иностранцы, часто ничем не лучше наших игроков, но они играют, потому что его привезли, заплатили за него деньги. Наш пацан садится на скамейку. Простая формула», – цитирует Фидлера Облгазета.ru.

    • 36-летний Фидлер выступает за екатеринбуржцев с 2014 года. Ранее он защищал цвета уральской команды с 2005-го по 2011 год.
    • В активе хавбека 300 матчей в составе «Урала».

    Источник: Облгазета.ru

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