Фидлер: «Драка с Фернандешем в финале Кубка – наше дело. Руку ему не подам»

Капитан «Урала» Артем Фидлер прокомментировал драку с полузащитником «Локомотива» Мануэлем Фернандешем. Уральский клуб уступил со счетом 0:2.

«Это наше с Фернандешем дело. Некоторые иностранные игроки думают, что могут говорить все что угодно. Подам ли ему руку? Думаю, нет», – сказал Фидлер.

В итоге инцидента четыре участника встречи получили красные карточки и могут быть дисквалифицированы на шесть матчей турнира.

Ранее игрок «Урала» Роман Емельянов сказал, что Фернандеш оскорбил мать Фидлера.