Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фидлер: «Драка с Фернандешем в финале Кубка – наше дело. Руку ему не подам»

    Капитан «Урала» Артем Фидлер прокомментировал драку с полузащитником «Локомотива» Мануэлем Фернандешем. Уральский клуб уступил со счетом 0:2.

    «Это наше с Фернандешем дело. Некоторые иностранные игроки думают, что могут говорить все что угодно. Подам ли ему руку? Думаю, нет», – сказал Фидлер.

    В итоге инцидента четыре участника встречи получили красные карточки и могут быть дисквалифицированы на шесть матчей турнира.

    Ранее игрок «Урала» Роман Емельянов сказал, что Фернандеш оскорбил мать Фидлера.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2017 00:06
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +239

      nirita 3 мая 2017, 10:14

      Команда "Урал" гнилая. Им играть только у себя на Уралмаше с бандюгами
      Павлюченко туда же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Антон Конев 3 мая 2017, 06:07

      фу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      sasha_klub 3 мая 2017, 01:33

      Ох ты, Емельянов по Португальски ботает. А что при счете 0:0 молчали?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +192

      LINED > sasha_klub 3 мая 2017, 11:36

      Причем тут португальский? Фернандеш не знает английский? А может он изучил русский мат?) И это не Емельянов перевел, а Фидлер ему сказал (типа)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 мая 2017, 00:20

      так надо было сразу вырубить его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Nahabinec 3 мая 2017, 00:17

      Ну за такое любой нормальный мужик бы врезал. Тоже мне Матераци нашелся

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11