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    Ари рассказал о причинах своего поведения в концовке матча с «Уралом»

    Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал инцидент, произошедший в матче финала Кубка России против «Урала» (2:0). Напомним, что в концовке встречи между командами произошла драка. По ее итогам красные карточки получили Артем Фидлер, Эдгар Манучарян, Джефферсон Фарфан и Ари.

    «Мне сложно объяснить ситуацию, потому что я четко могу выражать свои мысли по-русски лишь на футбольном поле.

    Могу сказать, что Артем Фидлер ударил Джефферсона Фарфана, я не смог это стерпеть», – заявил Ари.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2017 06:40
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 3 мая 2017, 14:38

      Не смог стерпеть - поэтому поступил как тварь опущенная! ( Месть втихаря, исподтишка)

      -1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 3 мая 2017, 12:19

      не мог стерпеть... там что, девушку твою ударили?

      1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 3 мая 2017, 12:11

      Вообще драки тем более на финале кубка это не хорошо, и не важно кто начал кто продолжил виноваты обе команды, после драки руками не машут обе стороны хороши и не надо никого оскорблять ни Ари не Фидлера, игра закончилась Локо выиграл кубок, у Урала серебряные медали, все довольны, прекратите этот срач, зачем лить грязь почём зря.

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 3 мая 2017, 11:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гусских бьют, валодя памаги)))))))
      Танки с БТР-ми в Бразилию давай))))

      -4
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Igreks 4 мая 2017, 06:21

      Зачем? Просто зайти во Львов и отъебать там всех уродов через одного))

      -1
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      Рейтинг: +22

      Igreks > Kotofey75 11 мая 2017, 17:20

      зайди, зайди....)))
      только вернешься оттуда с поленом в жопе))))

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 3 мая 2017, 10:43

      Не, ну можно сколько угодно хаять Ари, но помоему это уже второй матч с участием Урала, где показываются красные карточки в большом количестве и где Павлюченко хочет всех и вся распять! может это всё таки дело не в Зените и не в Локо! может пора и с Урала спросить?! Вот фидлер сказал, что Фернандеш его маму оскорбил! вопрос зачем? зачем провокации, когда ты уже выйграл матч по сути! Фернандеш никогда этим не славился и всегда вёл себя на поле корректно, даже тогда, когда его нещадно прессовали, роняли на газон и устилали подкатами! А ари кстати подбегал не сзади и не из подтишка! мне кажется любой бы впрягся так, если бы увидел, что его друга бьют! Так что не надо тут на Ари гнать, а то по комментариям я бы понял, если не смотрел матч, что он реально подбежал сзади и первый драку начал! а такого и в помине не было! Конечно можно сказать, что у меня предвзятое мнение, но помоему всё объективно! Фидлер это начал и получил оплеуху, которую заслужил!

      -2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > KalterJax 3 мая 2017, 11:03

      Интересный подход у тебя...

      То есть.по твоему мнению, все те, кто не впрягся вместе с Ари- ссыкуны и подонки, с которыми теперь двоим друганам даже в одном автобусе ехать западло?))

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > семёнычев 3 мая 2017, 11:31

      Причём тут остальные?! Я говорю только о главных фигурантах в этой ситуации! Устраивать побоище это плохо, я это не поддерживаю, как и Ари! но вот именно ПОНЯТЬ могу! Просто все я смотрю на него накинулись, мол гандон и всё-такое, только вот когда Зидан въебал Матерацци на ЧМ, гандоном был именно Матерацци , а не Зидан!

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > KalterJax 4 мая 2017, 00:29

      сначала про Зидана отвечу... там два мужика пободались и отношения выяснили... а у нас нашёлся третий, который спровоцировал четвёртого и понеслась не надо влезать в конфликт двух мужиков!!!! или Ари считает себя тафгаем???
      теперь твои слова привожу-"""""" А ари кстати подбегал не сзади и не из подтишка! мне кажется любой бы впрягся так, если бы увидел, что его друга бьют! Так что не надо тут на Ари гнать"""""" ТЫ ПИШЕШЬ, что ЛЮБОЙ ДОЛЖЕН БЫЛ ПОСТУПИТЬ КАК АРИ....
      Так вот я и спрашиваю, - даже когда все подбежали в кучу, НИКТО ПО МОРДАМ БОЛЬШЕ НЕ БИЛ, КРОМЕ АРИ...ВОТ И ПОЛУЧАЕТСЯ, что остальные не стали вступаться за этих двоих с кулаками, как ты предлагал сделать любому... ну и выходит, что два мушкетёра есть, а остальные в их глазах- трусы и сволочи...
      а я думаю, что может тут только в Ари дело? провокатор, такой же как Дзюба

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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 3 мая 2017, 10:32

      По-моему Ари поступил по-мужски - я бы даже сказал по-русски...Фидлер ни с того ни с сего налетел на Фернандеша, ударил Фарфана - вот Ари подбежал и вмазал этому провокатору по роже..Проигрывать нужно уметь,а не кидаться в драку...У них по-моему вообще плохо с дисциплиной в команде...В том же злополучном матче с Зенитом - то на судью кидался Павлюк то на Дзюбу защитник...

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > AtticusFinch 3 мая 2017, 11:35

      Вот я про то и говорю! Всё логично! проигрывать надо уметь! А то Фидлер рассказывает сказки, мол его маму обижают! у Фернандеша уже в голове мысли, что скоро шампанским обливаться надо будет в раздевалке, но вот почему то Фидлер с его мамой ему покоя не дают за минуту до финального свистка!

      -2
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch > KalterJax 3 мая 2017, 12:07

      А имбицилы сразу завыли-что Ари обезьяна и зачем ему дали гражданство!?))как буд-то все в мире спят и мечтают о Российском гражданстве

      -2
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      Рейтинг: +541

      vsolon 3 мая 2017, 10:31

      банан ему в задницу

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      Рейтинг: +295

      ильиных 3 мая 2017, 10:23

      За такое можно и на нары залететь придурок лысый.

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 > ильиных 3 мая 2017, 14:40

      И закукарекать!

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 мая 2017, 09:17

      Лысый придурок. Кто ему гражданство дал, если русского не знает? Купил наверно.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > paracetamol 3 мая 2017, 11:06

      У Ари нет гражданства... Ты с Жоазиньо спутал наверноеи

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 мая 2017, 08:54

      Четко выразил свои мысли по русски на поле

      3
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