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  • Ари рассказал о причинах своего поведения в концовке матча с «Уралом»

Ари рассказал о причинах своего поведения в концовке матча с «Уралом»

3 мая 2017, 06:40
28

Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал инцидент, произошедший в матче финала Кубка России против «Урала» (2:0). Напомним, что в концовке встречи между командами произошла драка. По ее итогам красные карточки получили Артем Фидлер, Эдгар Манучарян, Джефферсон Фарфан и Ари.

«Мне сложно объяснить ситуацию, потому что я четко могу выражать свои мысли по-русски лишь на футбольном поле.

Могу сказать, что Артем Фидлер ударил Джефферсона Фарфана, я не смог это стерпеть», – заявил Ари.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Локомотив Урал Фидлер Артем Ари Фарфан Джефферсон
Комментарии (28)
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a-rakhmatov
1493783907
Напряжение большое было и нервы на пределе...ничего страшного.....а Локо с победой!!!
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piligrim1986
1493789257
правильно Пав сказал - ари гандон
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Добрый Бобер
1493789364
Ждём 29-го тура и встречи Павлюченко с Ари.
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Asbjorn
1493790864
Четко выразил свои мысли по русски на поле
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paracetamol
1493792246
Лысый придурок. Кто ему гражданство дал, если русского не знает? Купил наверно.
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ильиных
1493796193
За такое можно и на нары залететь придурок лысый.
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vsolon
1493796683
банан ему в задницу
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ArReal
1493796750
По-моему Ари поступил по-мужски - я бы даже сказал по-русски...Фидлер ни с того ни с сего налетел на Фернандеша, ударил Фарфана - вот Ари подбежал и вмазал этому провокатору по роже..Проигрывать нужно уметь,а не кидаться в драку...У них по-моему вообще плохо с дисциплиной в команде...В том же злополучном матче с Зенитом - то на судью кидался Павлюк то на Дзюбу защитник...
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Igreks
1493800935
Гусских бьют, валодя памаги))))))) Танки с БТР-ми в Бразилию давай))))
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plehanov6
1493811513
Не смог стерпеть - поэтому поступил как тварь опущенная! ( Месть втихаря, исподтишка)
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