Ари рассказал о причинах своего поведения в концовке матча с «Уралом»

Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал инцидент, произошедший в матче финала Кубка России против «Урала» (2:0). Напомним, что в концовке встречи между командами произошла драка. По ее итогам красные карточки получили Артем Фидлер, Эдгар Манучарян, Джефферсон Фарфан и Ари.

«Мне сложно объяснить ситуацию, потому что я четко могу выражать свои мысли по-русски лишь на футбольном поле.

Могу сказать, что Артем Фидлер ударил Джефферсона Фарфана, я не смог это стерпеть», – заявил Ари.