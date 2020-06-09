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  • Капитан «Урала»: «Те, кто принимал решение о возобновлении сезона, не думают о здоровье игроков и их семей»

Капитан «Урала»: «Те, кто принимал решение о возобновлении сезона, не думают о здоровье игроков и их семей»

9 июня 2020, 07:14
4

Полузащитник «Урала» Артем Фидлер раскритиковал решение возобновить РПЛ на фоне пандемии коронавируса.

– Как относитесь к тому, что на трибуны во время матчей будут пускать по 10% от вместимости стадиона?

– Уверен, наш клуб сделает все возможное, чтобы обеспечить полную безопасность всем зрителям. Мы же играем для болельщиков. А когда ты выходишь на поле при пустых трибунах, то получаются игры как на сборах.

Вижу, что сейчас первым возобновили чемпионат Германии, и у них там очень много травм после рестарта. Мы должны прекрасно понимать, что у нас будет такая же ситуация. Понятно, что задача футболистов одна – играть. Пусть играют. Но надо же как-то по-человечески все делать.

Мне не совсем понятны меры предосторожности. Например, на матч мы должны ехать на двух разных автобусах, чтобы сохранять дистанцию. Но ведь потом мы встретимся в раздевалке, и что дальше? Мы по очереди будем переодеваться?

– В Германии, например, переодевается сначала основной состав, а потом уже запасные...

– Да, но потом они выходят из раздевалки и все равно друг с другом пересекаются, как и на тренировках. Или идет установка тренера на матч, он что – ее должен три раза повторять сначала для первой десятки футболистов, потом для второй и для третьей? Я вот этого не понимаю.

Все требования идут от Роспотребнадзора, они дали рекомендации, которые можно соблюдать в обычной жизни – например, социальную дистанцию. Но эти правила на практике просто не могут работать в футболе. Думаю, те, кто разрабатывал регламент, не совсем понимают реалии футбола.

Или, например, нам нужно лететь на матч на чартере, но не у всех клубов есть на это деньги. Получается, мы должны лететь на обычном самолете, с другими людьми не из клуба, которые не проходят постоянное тестирование. Тогда риск заболеть очень высокий.

Такое ощущение, что те, кто принимал решение о возобновлении сезона, не думают о здоровье футболистов и их семей.

  • Сезон возобновится 19 июня.
  • «Урал» идет десятым в таблице РПЛ.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Урал Фидлер Артем
Комментарии (4)
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Hektor 84
1591681465
Так и сказал бы "я ни хочу доигрывать, а они меня заставляют". В Европе вот вот начнут, а в Германии уже вовсю играют. А скулят только у нас.
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фанат джигурды
1591687398
Перечислите весь список жертв пропаганды, пожалуйста.
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absent32
1591694939
иди и играй, не ной. а то как сумасшедшие деньги получать то в этом нет ни каких проблем.
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