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    Капитан «Урала»: «Те, кто принимал решение о возобновлении сезона, не думают о здоровье игроков и их семей»

    Полузащитник «Урала» Артем Фидлер раскритиковал решение возобновить РПЛ на фоне пандемии коронавируса.

    – Как относитесь к тому, что на трибуны во время матчей будут пускать по 10% от вместимости стадиона?

    – Уверен, наш клуб сделает все возможное, чтобы обеспечить полную безопасность всем зрителям. Мы же играем для болельщиков. А когда ты выходишь на поле при пустых трибунах, то получаются игры как на сборах.

    Вижу, что сейчас первым возобновили чемпионат Германии, и у них там очень много травм после рестарта. Мы должны прекрасно понимать, что у нас будет такая же ситуация. Понятно, что задача футболистов одна – играть. Пусть играют. Но надо же как-то по-человечески все делать.

    Мне не совсем понятны меры предосторожности. Например, на матч мы должны ехать на двух разных автобусах, чтобы сохранять дистанцию. Но ведь потом мы встретимся в раздевалке, и что дальше? Мы по очереди будем переодеваться?

    – В Германии, например, переодевается сначала основной состав, а потом уже запасные...

    – Да, но потом они выходят из раздевалки и все равно друг с другом пересекаются, как и на тренировках. Или идет установка тренера на матч, он что – ее должен три раза повторять сначала для первой десятки футболистов, потом для второй и для третьей? Я вот этого не понимаю.

    Все требования идут от Роспотребнадзора, они дали рекомендации, которые можно соблюдать в обычной жизни – например, социальную дистанцию. Но эти правила на практике просто не могут работать в футболе. Думаю, те, кто разрабатывал регламент, не совсем понимают реалии футбола.

    Или, например, нам нужно лететь на матч на чартере, но не у всех клубов есть на это деньги. Получается, мы должны лететь на обычном самолете, с другими людьми не из клуба, которые не проходят постоянное тестирование. Тогда риск заболеть очень высокий.

    Такое ощущение, что те, кто принимал решение о возобновлении сезона, не думают о здоровье футболистов и их семей.

    • Сезон возобновится 19 июня.
    • «Урал» идет десятым в таблице РПЛ.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3239

      Hektor 84 51 минуту назад

      Так и сказал бы "я ни хочу доигрывать, а они меня заставляют". В Европе вот вот начнут, а в Германии уже вовсю играют. А скулят только у нас.

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      Рейтинг: +10339

      Garrincha58 > Hektor 84 48 минут назад

      у нас привыкли ни хрена не делать лишь бы бабло платили

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