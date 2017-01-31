Фидлер: «Под управлением Тарханова постоянно работаем с мячом»

Капитан «Урала» Артем Фидлер оценил результаты первого зарубежного сбора команды. Он отметил интересный подход главного тренера Александра Тарханова к тренировочному процессу, который делает ставку на игровые упражнения. После 17 туров «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, записав на свой счет 14 очков.

– Как команда справилась с нагрузками на первом зарубежном сборе?

– Первый зарубежный сбор прошел очень плодотворно. Мы провели хорошую работу. Все было в меру. Все выдержали физические нагрузки. Главное, чтобы это принесло пользу. Сборы, во-первых, это тяжелая работа. В свободное время стараешься только отдыхать. Двухразовые тренировки тяжело переносятся. В часы отдыха можно почитать книгу, посмотреть фильм.

– Чем для тебя нынешние сборы отличаются от всех остальных?

– Во-первых, у каждого тренера свое видение на подготовку к сезону, свое видение футбола. Думаю, не совсем правильно сравнивать сборы у разных тренеров. Нынешние сборы мне нравятся. У Александра Федоровича все упражнения игровые. Постоянно работаем с мячом. Так легче справляться с нагрузками.