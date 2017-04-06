Фидлер: «Понимаем, что «Рубин» – сильный соперник. Но «Урал» будет играть на победу»

Капитан «Урала» Артем Фидлер поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка России против «Рубина». Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

«В матче с «Рубином» будем играть только на победу. Все в наших руках. Мы уже обыграли «Рубин» в чемпионате. Почему не сможем сделать это в Кубке России? Сейчас у нас хорошее настроение, но не нужно расслабляться.

Мы понимаем, что «Рубин» – это сильный соперник. Не будет у нас легкой прогулки. Мотивирует то, что ожидается полный стадион. Родные трибуны всегда помогают», – заявил Фидлер.