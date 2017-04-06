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    Фидлер: «Понимаем, что «Рубин» – сильный соперник. Но «Урал» будет играть на победу»

    Капитан «Урала» Артем Фидлер поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка России против «Рубина». Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «В матче с «Рубином» будем играть только на победу. Все в наших руках. Мы уже обыграли «Рубин» в чемпионате. Почему не сможем сделать это в Кубке России? Сейчас у нас хорошее настроение, но не нужно расслабляться.

    Мы понимаем, что «Рубин» – это сильный соперник. Не будет у нас легкой прогулки. Мотивирует то, что ожидается полный стадион. Родные трибуны всегда помогают», – заявил Фидлер.

    Источник: ФК «Урал»

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    06.04.2017 13:08
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Маркоc 6 апреля 2017, 14:58

      Жест Евсеева вам.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +630

      garet12222 > Маркоc 6 апреля 2017, 18:56

      Жест Евсеева тебе, как оказалось

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