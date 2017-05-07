Мусса Думбия уверен, что тульский «Арсенал» способен отобрать очки у ЦСКА

Полузащитник тульского «Арсенала» Мусса Думбия поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (1:0) в домашнем матче 27-го тура чемпионата России. По мнению хавбека, его команде по силам выиграть и в следующей игре РФПЛ против ЦСКА.

– Игра получилась энергозатратной. Сегодня нам нельзя было терять очки, нужна была только победа. С точки зрения психологии, на нас давил груз ответственности. Хорошо, что удалось выиграть и порадовать болельщиков.

– Игра против «Ростова», которому принадлежат права на вас, была принципиальной?

– Не стал бы делать на этом акцент. Просто скажу, что для нашей команды сейчас каждый матч — это битва. На поле сражались все футболисты, и победила именно команда.

– Желтая карточка для вас стала четвертой, и вы пропустите игру с ЦСКА.

– Меня это очень огорчило. Но я верю в своих партнеров, им по силам взять очки в Москве. А я буду готовиться к матчу с «Амкаром», чтобы выложиться уже на 200 процентов.

Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится 12 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».