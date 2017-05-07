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    Мусса Думбия уверен, что тульский «Арсенал» способен отобрать очки у ЦСКА

    Полузащитник тульского «Арсенала» Мусса Думбия поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (1:0) в домашнем матче 27-го тура чемпионата России. По мнению хавбека, его команде по силам выиграть и в следующей игре РФПЛ против ЦСКА.

    – Игра получилась энергозатратной. Сегодня нам нельзя было терять очки, нужна была только победа. С точки зрения психологии, на нас давил груз ответственности. Хорошо, что удалось выиграть и порадовать болельщиков.

    – Игра против «Ростова», которому принадлежат права на вас, была принципиальной?

    – Не стал бы делать на этом акцент. Просто скажу, что для нашей команды сейчас каждый матч — это битва. На поле сражались все футболисты, и победила именно команда.

    – Желтая карточка для вас стала четвертой, и вы пропустите игру с ЦСКА.

    – Меня это очень огорчило. Но я верю в своих партнеров, им по силам взять очки в Москве. А я буду готовиться к матчу с «Амкаром», чтобы выложиться уже на 200 процентов.

    Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится 12 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    07.05.2017 09:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 мая 2017, 11:40

      Перебьетесь обба

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 7 мая 2017, 22:13

      Ну это ты загнул))хоть ты Муса хоть ты Думбия.В свои ворота мяч закаттишь фамилия и имя за тебя сыграют.

      0
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      Рейтинг: +41

      а013аа 7 мая 2017, 20:54

      Один раз обыграли кого то и понеслись интервью и посты

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 мая 2017, 12:51

      Удачи Арсеналу!!!!!!!!!!!! Победы!!!!!!! хорошей и азартной игры!!!!!!!!1

      -1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 7 мая 2017, 12:43

      Не думаю, москвичи тоже мотивированы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 мая 2017, 12:27

      Играть так как играли против Ростова нужно в течение всего сезона. И спасибо
      не забудь передать В. Габулову, он сделал победу вам.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 мая 2017, 12:22

      Подождем...

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 09:49

      всякое бывает, но у цска сейчас тоже не тот случай чтоб просто так очки одать, лига чемпионов на кону

      1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > NEON-SM 7 мая 2017, 11:19

      Ну а у Арсенала задача остаться в ПЛ,так что у тех и других есть свои мотивации.Арсенал-Ростов показал,что Тула собирается выгрызать себе местечко в элитном дивизионе,Ростов то тоже был мотивирован на борьбу за место в ЛЕ))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > DUMOH 8 мая 2017, 00:36

      спам сольёт туле и полетит тула в хабаровск))))))))))))

      -1
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