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  • Мусса Думбия уверен, что тульский «Арсенал» способен отобрать очки у ЦСКА

Мусса Думбия уверен, что тульский «Арсенал» способен отобрать очки у ЦСКА

7 мая 2017, 09:06
10

Полузащитник тульского «Арсенала» Мусса Думбия поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (1:0) в домашнем матче 27-го тура чемпионата России. По мнению хавбека, его команде по силам выиграть и в следующей игре РФПЛ против ЦСКА.

– Игра получилась энергозатратной. Сегодня нам нельзя было терять очки, нужна была только победа. С точки зрения психологии, на нас давил груз ответственности. Хорошо, что удалось выиграть и порадовать болельщиков.

– Игра против «Ростова», которому принадлежат права на вас, была принципиальной?

– Не стал бы делать на этом акцент. Просто скажу, что для нашей команды сейчас каждый матч — это битва. На поле сражались все футболисты, и победила именно команда.

– Желтая карточка для вас стала четвертой, и вы пропустите игру с ЦСКА.

– Меня это очень огорчило. Но я верю в своих партнеров, им по силам взять очки в Москве. А я буду готовиться к матчу с «Амкаром», чтобы выложиться уже на 200 процентов.

Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится 12 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Ростов Думбия Мусса
Комментарии (10)
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NEON-SM
1494139792
всякое бывает, но у цска сейчас тоже не тот случай чтоб просто так очки одать, лига чемпионов на кону
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пряник929
1494148972
Подождем...
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vladimir-7
1494149263
Играть так как играли против Ростова нужно в течение всего сезона. И спасибо не забудь передать В. Габулову, он сделал победу вам.
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Decorhome
1494150201
Не думаю, москвичи тоже мотивированы
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Mahone
1494150661
Удачи Арсеналу!!!!!!!!!!!! Победы!!!!!!! хорошей и азартной игры!!!!!!!!1
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а013аа
1494179691
Один раз обыграли кого то и понеслись интервью и посты
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Эд1970
1494184431
Ну это ты загнул))хоть ты Муса хоть ты Думбия.В свои ворота мяч закаттишь фамилия и имя за тебя сыграют.
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Nerlinger
1494232814
Перебьетесь обба
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