Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Федерико Расич - статистика

Завершил карьеру
24 марта 1992 (34)
#19 | Нападающий
194 см | 83 кг
Аргентина
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
18
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
6 : 0
06.05.2018
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2 : 1
28.04.2018
Анжи
90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
3 : 3
22.04.2018
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
3 : 0
14.04.2018
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
2 : 1
07.04.2018
Уфа
90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
2 : 1
31.03.2018
Арсенал
85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
2 : 2
17.03.2018
Ростов
81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
09.03.2018
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
1 : 0
04.03.2018
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
1 : 1
08.12.2017
Арсенал
66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
0 : 1
01.12.2017
Спартак
90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тосно
3 : 2
25.11.2017
Арсенал
86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
0 : 0
18.11.2017
Рубин
87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
05.11.2017
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
1 : 0
27.10.2017
ЦСКА
90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
3 : 2
22.10.2017
Арсенал
83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
0 : 1
15.10.2017
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
1 : 0
29.09.2017
Краснодар
78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
1 : 0
24.09.2017
Арсенал
81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
15.09.2017
Динамо
86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2 : 2
09.09.2017
Арсенал
78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0 : 1
26.08.2017
Амкар-Пермь
79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
1 : 2
21.08.2017
Арсенал
78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
1 : 0
24.07.2017
СКА-Хабаровск
1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1 : 0
18.07.2017
Арсенал
1' - 76'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
ВидеоДжорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
4
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Акинфеев ответил, почему до сих пор не завершил карьеру
00:22
1
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
4
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+