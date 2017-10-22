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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Арсенал
Анжи - Арсенал: обзор матча 22 октября 2017
Анжи
22.10.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Арсенал
7'
В. Габулов (АГ)
49'
А. Хубулов (П)
64'
А. Гулиев
40'
С. Ткачев
65'
Л. Джорджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
К. Комбаров
Замена
А. Кацаев
️️️️
А. Прудников
90'
Желтая карточка
М. Самарджич
83'
83'
Замена
И. Шевченко
️️️️
И. Максимов
83'
Замена
Ф. Расич
️️️️
С. Ткачев
78'
Желтая карточка
С. Ткачев
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Хубулов
69'
65'
ГОЛ! 3:2!
Л. Джорджевич
Пас отдал
В. Альварес
ГОЛ! 3:1!
А. Гулиев
Пас отдал
А. Прудников
64'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Хубулов
49'
Замена
А. Гулиев
️️️️
М. Бакаев
46'
40'
ГОЛ! 1:1!
С. Ткачев
Пас отдал
К. Комбаров
34'
Замена
Г. Григалава
️️️️
С. Сунзу
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Габулов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Георгий Лория
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Анжи
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Гаточ Паном
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Лория
2
Полуяхтов
5
Армаш
92
Брызгалов
19
Самарджич
88
Бакаев
8
Афонин
3
Тетрашвили
88
Хубулов
88
Маркелов
89
Прудников
4-1-3-1-1
30
Габулов
9
Комбаров
31
Сунзу
6
Беляев
27
Альварес
55
Бурчану
78
Максимов
11
Ткачев
10
Кангва
23
Горбатенко
19
Джорджевич
88
Бакаев
99
Гулиев
99
Гулиев
88
Бакаев
89
Прудников
10
Кацаев
10
Кацаев
89
Прудников
88
Хубулов
91
Яковлев
91
Яковлев
88
Хубулов
31
Сунзу
88
Григалава
88
Григалава
31
Сунзу
78
Максимов
99
Шевченко
99
Шевченко
78
Максимов
11
Ткачев
19
Расич
19
Расич
11
Ткачев
Остались в запасе
Анжи
Арсенал
6
Гаточ Паном
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
6
Гаточ Паном
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Анжи - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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