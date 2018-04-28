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РПЛ 2026/2027
Арсенал - Анжи
Арсенал - Анжи: обзор матча 28 апреля 2018
Арсенал
28.04.2018, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Анжи
16'
К. Берхамов
62'
С. Сунзу
22'
А. Хубулов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Анжи
Желтая карточка
Г. Аджоев
90'
+4
Замена
Г. Аджоев
️️️️
А. Дзюба
90'
+3
Замена
Ф. Расич
️️️️
С. Ткачев
90'
+1
Желтая карточка
Э. Кангва
88'
87'
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Хубулов
86'
Желтая карточка
И. Армаш
80'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
А. Прудников
73'
Желтая карточка
О. Данченко
68'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
К. Поку
ГОЛ! 2:1!
С. Сунзу
Пас отдал
С. Ткачев
62'
Замена
И. Шевченко
️️️️
Л. Джорджевич
60'
59'
Желтая карточка
М. Самарджич
22'
ГОЛ! 1:1!
А. Хубулов
Пас отдал
А. Прудников
ГОЛ! 1:0!
К. Берхамов
Пас отдал
С. Ткачев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
88
Квадво Поку
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Арсенал
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
15
Данил Глебов
ОП
17
Достон Хамдамов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
4-4-2
36
Левашов
27
Альварес
31
Сунзу
6
Беляев
14
Хагуш
10
Кангва
23
Чаушич
11
Ткачев
7
Берхамов
19
Джорджевич
22
Дзюба
4-5-1
98
Будаков
5
Мусалов
5
Армаш
19
Самарджич
2
Полуяхтов
88
Хубулов
94
Данченко
5
Антон
3
Тетрашвили
88
Поку
89
Прудников
22
Дзюба
17
Аджоев
17
Аджоев
22
Дзюба
19
Джорджевич
99
Шевченко
99
Шевченко
19
Джорджевич
11
Ткачев
19
Расич
19
Расич
11
Ткачев
88
Хубулов
88
Маркелов
88
Маркелов
88
Хубулов
88
Поку
23
Лескано
23
Лескано
88
Поку
89
Прудников
28
Будковский
28
Будковский
89
Прудников
Остались в запасе
Арсенал
Анжи
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Владимир Сугробов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
15
Данил Глебов
ОП
17
Достон Хамдамов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
15
Данил Глебов
ОП
17
Достон Хамдамов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Арсенал - Анжи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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