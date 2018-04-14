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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Арсенал
Краснодар - Арсенал: обзор матча 14 апреля 2018
Краснодар
14.04.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
4'
В. Классон
23'
С. Петров
86'
Р. Лаборде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Арсенал
Желтая карточка
А. Гранквист
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Р. Лаборде
Пас отдал
Ю. Газинский
86'
Желтая карточка
С. Петров
81'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
М. Перейра
74'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Вандерсон
72'
66'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
К. Комбаров
Замена
Р. Шишкин
️️️️
Жоаозиньо
61'
Желтая карточка
Жоаозиньо
59'
58'
Желтая карточка
А. Хагуш
56'
Замена
Г. Чаушич
️️️️
К. Берхамов
43'
Замена
А. Денисов
️️️️
С. Сунзу
Желтая карточка
Ф. Смолов
34'
ГОЛ! 2:0!
С. Петров
Пас отдал
Ф. Смолов
23'
8'
Желтая карточка
К. Берхамов
ГОЛ! 1:0!
В. Классон
Пас отдал
К. Рамирес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
21
Рикардо Лаборде
ПП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Арсенал
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
88
Данила Буранов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
19
Федерико Расич
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
4-3-1-2
88
Синицын
2
Рамирес
4
Гранквист
14
Мартынович
98
Петров
22
Жоаозиньо
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
90
Смолов
94
Вандерсон
3-2-3-1-1
36
Левашов
14
Хагуш
99
Новосельцев
31
Сунзу
9
Комбаров
27
Альварес
7
Берхамов
11
Ткачев
10
Кангва
23
Горбатенко
22
Дзюба
22
Жоаозиньо
49
Шишкин
49
Шишкин
22
Жоаозиньо
94
Вандерсон
21
Лаборде
21
Лаборде
94
Вандерсон
10
Перейра
93
Сулейманов
93
Сулейманов
10
Перейра
31
Сунзу
71
Денисов
71
Денисов
31
Сунзу
7
Берхамов
23
Чаушич
23
Чаушич
7
Берхамов
9
Комбаров
19
Джорджевич
19
Джорджевич
9
Комбаров
Остались в запасе
Краснодар
Арсенал
39
Матвей Сафонов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Главный тренер
Олег Фоменко
80
Хабиб Майга
ОП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
88
Данила Буранов
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
19
Федерико Расич
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Остались в запасе
80
Хабиб Майга
ОП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
88
Данила Буранов
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
19
Федерико Расич
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Краснодар - Арсенал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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