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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Краснодар
Арсенал - Краснодар: обзор матча 29 сентября 2017
Арсенал
29.09.2017, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
16'
Л. Джорджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Краснодар
90'
+1
Желтая карточка
А. Мартынович
Замена
А. Денисов
️️️️
А. Хагуш
88'
Замена
Ф. Расич
️️️️
Л. Джорджевич
78'
70'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
Вандерсон
57'
Красная карточка
Ш. Каборе
46'
Замена
П. Мамаев
️️️️
В. Подберезкин
46'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Р. Шишкин
Желтая карточка
А. Бурчану
45'
+1
Желтая карточка
И. Горбатенко
44'
ГОЛ! 1:0!
Л. Джорджевич
Пас отдал
И. Горбатенко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
19
Федерико Расич
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
4-2-2-1-1
30
Габулов
14
Хагуш
31
Сунзу
6
Беляев
9
Комбаров
77
Александров
55
Бурчану
10
Кангва
11
Ткачев
23
Горбатенко
19
Джорджевич
4-1-2-1-2
88
Синицын
49
Шишкин
4
Гранквист
14
Мартынович
98
Петров
77
Каборе
92
Подберезкин
18
Газинский
7
Классон
94
Вандерсон
90
Смолов
14
Хагуш
71
Денисов
71
Денисов
14
Хагуш
19
Джорджевич
19
Расич
19
Расич
19
Джорджевич
49
Шишкин
2
Рамирес
2
Рамирес
49
Шишкин
92
Подберезкин
10
Мамаев
10
Мамаев
92
Подберезкин
94
Вандерсон
30
Окриашвили
30
Окриашвили
94
Вандерсон
Остались в запасе
Арсенал
Краснодар
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
23
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Арсенал - Краснодар
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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