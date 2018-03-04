Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Ахмат
Арсенал - Ахмат: обзор матча 04 марта 2018
Арсенал
04.03.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
90+2'
Г. Чаушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ахмат
Желтая карточка
Г. Чаушич
90'
+6
Желтая карточка
А. Дзюба
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Родолфо
90'
+4
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
Г. Григалава
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
Г. Чаушич
Пас отдал
А. Дзюба
90'
+2
83'
Замена
А. Бацуев
️️️️
Б. Балай
Желтая карточка
А. Хагуш
80'
Замена
А. Хагуш
️️️️
С. Ткачев
72'
70'
Замена
Л. Жаба
️️️️
М. Митришев
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Х. Майга
45'
+2
36'
Замена
Родолфо
️️️️
В. Анхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
80
Хабиб Майга
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
0
Антон Швец
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Арсенал
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
12
Раванелли
АП
10
Адлан Кацаев
ПП
8
Лео Жаба
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-1-3-1-1
36
Левашов
27
Альварес
88
Григалава
6
Беляев
9
Комбаров
80
Майга
10
Кангва
11
Ткачев
23
Чаушич
23
Горбатенко
22
Дзюба
4-4-1-1
88
Гудиев
40
Уциев
13
Семенов
5
Мохаммади
4
Анхель
21
Роши
19
Иванов
11
Исмаэл
0
Швец
95
Митришев
9
Балай
11
Ткачев
14
Хагуш
14
Хагуш
11
Ткачев
80
Майга
19
Джорджевич
19
Джорджевич
80
Майга
95
Митришев
8
Лео Жаба
8
Лео Жаба
95
Митришев
4
Анхель
2
Родолфо
2
Родолфо
4
Анхель
9
Балай
95
Бацуев
95
Бацуев
9
Балай
Остались в запасе
Арсенал
Ахмат
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
10
Идрис Умаев
ЦФ
12
Раванелли
АП
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
Остались в запасе
10
Идрис Умаев
ЦФ
12
Раванелли
АП
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Арсенал - Ахмат
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Наш футбол
Новости команд
Все
Арсенал
Ахмат
ЦСКА – «Ахмат» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 21 ноября 2026
12:54
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
09:46
РПЛ: шансы ЦСКА и «Ахмата» на победу в матче 15-го тура
09:26
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
09:46
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
ЦСКА – «Ахмат» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 21 ноября 2026
12:54
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
РПЛ: шансы ЦСКА и «Ахмата» на победу в матче 15-го тура
09:26
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
Гусев объяснил, за счет чего «Ахмат» может добиться результата в матче с ЦСКА
Вчера, 14:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+