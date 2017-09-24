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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Арсенал
Уфа - Арсенал: обзор матча 24 сентября 2017
Уфа
24.09.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
77'
С. Игбун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Арсенал
Желтая карточка
Д. Стоцкий
90'
+1
Желтая карточка
А. Беленов
90'
+1
Замена
А. Засеев
️️️️
Д. Табидзе
86'
Желтая карточка
Д. Сысуев
82'
81'
Замена
Ф. Расич
️️️️
М. Александров
Замена
А. Сухов
️️️️
Д. Тумасян
79'
ГОЛ! 1:0!
С. Игбун
77'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
К. Фатай
72'
42'
Желтая карточка
И. Шевченко
Желтая карточка
Д. Тумасян
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
55
Александру Бурчану
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Федерико Расич
ЦФ
3-3-1-2
31
Беленов
3
Аликин
34
Тумасян
5
Табидзе
5
Йокич
29
Пауревич
27
Живоглядов
90
Ваньек
7
Фатай
44
Игбун
4-2-2-2
30
Габулов
9
Комбаров
6
Беляев
31
Сунзу
27
Альварес
55
Бурчану
77
Александров
11
Ткачев
23
Чаушич
19
Джорджевич
99
Шевченко
7
Фатай
8
Сысуев
8
Сысуев
7
Фатай
34
Тумасян
33
Сухов
33
Сухов
34
Тумасян
5
Табидзе
13
Засеев
13
Засеев
5
Табидзе
77
Александров
19
Расич
19
Расич
77
Александров
Остались в запасе
Уфа
Арсенал
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Уфа - Арсенал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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