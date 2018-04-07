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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Уфа
Арсенал - Уфа: обзор матча 07 апреля 2018
Арсенал
07.04.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Уфа
3'
И. Горбатенко
72'
И. Горбатенко
16'
Д. Стоцкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уфа
Замена
Ф. Расич
️️️️
С. Ткачев
90'
+2
90'
Замена
К. Карп
️️️️
В. Салатич
Замена
И. Шевченко
️️️️
К. Комбаров
90'
81'
Замена
Е. Сейдахмет
️️️️
Б. Йокич
Замена
М. Александров
️️️️
Э. Кангва
75'
ГОЛ! 2:1!
И. Горбатенко
Пас отдал
К. Комбаров
72'
68'
Замена
С. Игбун
️️️️
И. Обляков
64'
Желтая карточка
Б. Йокич
57'
Желтая карточка
В. Салатич
Желтая карточка
М. Беляев
40'
16'
ГОЛ! 1:1!
Д. Стоцкий
5'
Желтая карточка
Д. Сысуев
ГОЛ! 1:0!
И. Горбатенко
Пас отдал
Э. Кангва
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Арсенал
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
3-2-3-1-1
36
Левашов
9
Комбаров
31
Сунзу
6
Беляев
27
Альварес
14
Хагуш
10
Кангва
7
Берхамов
11
Ткачев
23
Горбатенко
22
Дзюба
3-3-1-1-1
31
Беленов
5
Табидзе
4
Никитин
24
Неделчару
27
Живоглядов
29
Пауревич
5
Йокич
10
Салатич
10
Обляков
8
Сысуев
10
Кангва
77
Александров
77
Александров
10
Кангва
11
Ткачев
19
Расич
19
Расич
11
Ткачев
9
Комбаров
99
Шевченко
99
Шевченко
9
Комбаров
10
Салатич
55
Карп
55
Карп
10
Салатич
10
Обляков
44
Игбун
44
Игбун
10
Обляков
5
Йокич
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
5
Йокич
Остались в запасе
Арсенал
Уфа
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Арсенал - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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