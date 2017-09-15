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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Динамо
Арсенал - Динамо: обзор матча 15 сентября 2017
Арсенал
15.09.2017, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
17'
М. Беляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Динамо
Желтая карточка
К. Комбаров
90'
+4
Замена
А. Денисов
️️️️
Г. Чаушич
90'
+2
Замена
Ф. Расич
️️️️
Л. Джорджевич
86'
Замена
С. Ткачев
️️️️
И. Максимов
78'
68'
Замена
Вандерсон
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
И. Шевченко
67'
46'
Замена
А. Зотов
️️️️
Х. Тиам
44'
Желтая карточка
С. Терехов
42'
Замена
Т. Шунич
️️️️
В. Рыков
25'
Желтая карточка
А. Соснин
ГОЛ! 1:0!
М. Беляев
Пас отдал
М. Александров
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
55
Александру Бурчану
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Федерико Расич
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
4-2-2-2
30
Габулов
27
Альварес
31
Сунзу
6
Беляев
9
Комбаров
77
Александров
55
Бурчану
23
Чаушич
78
Максимов
99
Шевченко
19
Джорджевич
3-2-3-2
1
Шунин
34
Козлов
8
Хольмен
44
Рыков
11
Темников
32
Терехов
41
Сапета
23
Соснин
23
Тиам
8
Панченко
9
Бечирай
23
Чаушич
71
Денисов
71
Денисов
23
Чаушич
78
Максимов
11
Ткачев
11
Ткачев
78
Максимов
19
Джорджевич
19
Расич
19
Расич
19
Джорджевич
44
Рыков
44
Шунич
44
Шунич
44
Рыков
23
Тиам
21
Зотов
21
Зотов
23
Тиам
8
Панченко
14
Вандерсон
14
Вандерсон
8
Панченко
Остались в запасе
Арсенал
Динамо
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Миодраг Божович
18
Григорий Морозов
ЛЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
42
Сергей Нарубин
ВР
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Игорь Горбатенко
АП
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
42
Сергей Нарубин
ВР
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Арсенал - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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