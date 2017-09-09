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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Арсенал
Ростов - Арсенал: обзор матча 09 сентября 2017
Ростов
09.09.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
7'
А. Юсупов
85'
Т. Калачев (П)
32'
Л. Джорджевич
70'
Л. Джорджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Арсенал
86'
Желтая карточка
Г. Чаушич
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Калачев
85'
84'
Желтая карточка
М. Беляев
78'
Замена
Ф. Расич
️️️️
Л. Джорджевич
Замена
Х. Байрамян
️️️️
И. Киреев
73'
71'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
И. Максимов
70'
ГОЛ! 1:2!
Л. Джорджевич
Пас отдал
В. Альварес
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Ионов
65'
Замена
А. Бухаров
️️️️
В. Дядюн
59'
52'
Желтая карточка
И. Максимов
32'
ГОЛ! 1:1!
Л. Джорджевич
Пас отдал
В. Альварес
ГОЛ! 1:0!
А. Юсупов
Пас отдал
В. Дядюн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
55
Александру Бурчану
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
37
Жан Маер
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Игорь Горбатенко
АП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
4-4-1-1
30
Песьяков
5
Бобен
16
Вилюш
15
Ингасон
18
Паршивлюк
88
Киреев
4
Юсупов
28
Могилевец
2
Калачев
11
Ионов
17
Дядюн
4-2-2-2
30
Габулов
9
Комбаров
31
Сунзу
6
Беляев
27
Альварес
55
Бурчану
77
Александров
23
Чаушич
78
Максимов
99
Шевченко
19
Джорджевич
11
Ионов
17
Зуев
17
Зуев
11
Ионов
88
Киреев
19
Байрамян
19
Байрамян
88
Киреев
17
Дядюн
11
Бухаров
11
Бухаров
17
Дядюн
78
Максимов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
78
Максимов
19
Джорджевич
19
Расич
19
Расич
19
Джорджевич
Остались в запасе
Ростов
Арсенал
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ростов - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Андрей Болотенков (Москва)
Резервный судья:
Дмитрий Недвижай (Ставрополь)
Инспектор:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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