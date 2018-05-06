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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Арсенал
ЦСКА - Арсенал: обзор матча 06 мая 2018
ЦСКА
06.05.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
6 : 0
Завершен
Арсенал
2'
Ф. Чалов
11'
А. Муса
21'
Ф. Чалов
40'
А. Головин
43'
Ф. Чалов
49'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Арсенал
Замена
Х. Хосонов
️️️️
Ф. Чалов
88'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
А. Головин
76'
59'
Замена
А. Хагуш
️️️️
Э. Кангва
ГОЛ! 6:0!
А. Муса
Пас отдал
Ф. Чалов
49'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
А. Головин
43'
ГОЛ! 4:0!
А. Головин
40'
35'
Желтая карточка
М. Александров
Замена
К. Бистрович
️️️️
К. Кучаев
31'
Травма
К. Кучаев
28'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
В. Березуцкий
21'
ГОЛ! 2:0!
А. Муса
Пас отдал
Витиньо
11'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
Витиньо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Арсенал
96
Игорь Обухов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
77
Михаил Александров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Горан Чаушич
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
19
Федерико Расич
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
18
Кучаев
10
Натхо
11
Витиньо
10
Головин
7
Муса
63
Чалов
4-1-3-1-1
96
Обухов
77
Александров
31
Сунзу
6
Беляев
27
Альварес
23
Чаушич
11
Ткачев
7
Берхамов
10
Кангва
23
Горбатенко
22
Дзюба
63
Чалов
80
Хосонов
80
Хосонов
63
Чалов
18
Кучаев
8
Бистрович
8
Бистрович
18
Кучаев
10
Головин
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
10
Головин
10
Кангва
14
Хагуш
14
Хагуш
10
Кангва
Остались в запасе
ЦСКА
Арсенал
1
Илья Помазун
ВР
17
Георгий Миланов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
19
Федерико Расич
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
17
Георгий Миланов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
19
Федерико Расич
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча ЦСКА - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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