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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Арсенал
Урал - Арсенал: обзор матча 08 декабря 2017
Урал
08.12.2017, пятница, 17:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
30'
И. Портнягин
73'
Л. Джорджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Арсенал
Желтая карточка
В. Ароян
87'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Г. Чантурия
80'
73'
ГОЛ! 1:1!
Л. Джорджевич
72'
Замена
К. Берхамов
️️️️
А. Бурчану
66'
Замена
Ф. Расич
️️️️
И. Горбатенко
64'
Замена
А. Хагуш
️️️️
Э. Кангва
58'
Желтая карточка
С. Сунзу
ГОЛ! 1:0!
И. Портнягин
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
9
Георгий Чантурия
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Урал
51
Евгений Жариков
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
78
Илья Максимов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
4-2-3-1
31
Годзюр
3
Меркулов
33
Ароян
23
Чернов
15
Кулаков
92
Емельянов
10
Фидлер
17
Димитров
94
Евсеев
9
Чантурия
97
Портнягин
4-1-3-1-1
30
Габулов
9
Комбаров
6
Беляев
31
Сунзу
27
Альварес
55
Бурчану
23
Чаушич
11
Ткачев
10
Кангва
23
Горбатенко
19
Джорджевич
9
Чантурия
10
Манучарян
10
Манучарян
9
Чантурия
10
Кангва
14
Хагуш
14
Хагуш
10
Кангва
55
Бурчану
7
Берхамов
7
Берхамов
55
Бурчану
23
Горбатенко
19
Расич
19
Расич
23
Горбатенко
Остались в запасе
Урал
Арсенал
90
Александр Щербаков
ПВ
51
Евгений Жариков
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
78
Илья Максимов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
51
Евгений Жариков
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
78
Илья Максимов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Урал - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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