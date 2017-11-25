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РПЛ 2026/2027
Тосно - Арсенал
Тосно - Арсенал: обзор матча 25 ноября 2017
Тосно
25.11.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Арсенал
61'
Е. Марков
79'
Е. Марков
81'
Е. Марков
28'
Г. Чаушич
76'
С. Ткачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Арсенал
Замена
В. Шахов
️️️️
М. Палиенко
90'
+1
86'
Замена
Ф. Расич
️️️️
С. Ткачев
ГОЛ! 3:2!
Е. Марков
Пас отдал
Е. Чернов
81'
ГОЛ! 2:2!
Е. Марков
Пас отдал
Е. Чернов
79'
76'
Замена
К. Берхамов
️️️️
Г. Чаушич
76'
ГОЛ! 1:2!
С. Ткачев
Пас отдал
Г. Чаушич
73'
Замена
Э. Кангва
️️️️
И. Шевченко
68'
Желтая карточка
Г. Григалава
ГОЛ! 1:1!
Е. Марков
Пас отдал
Р. Мирзов
61'
Замена
Е. Марков
️️️️
Я. Казаев
57'
Замена
М. Палиенко
️️️️
В. Быстров
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Г. Чаушич
Пас отдал
Г. Григалава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Марко Полетанович
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
55
Александру Бурчану
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
78
Илья Максимов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
3-5-2
1
Юрченко
23
Чернов
20
Дугалич
25
Буйволов
21
Галиулин
4
Полетанович
53
Казаев
14
Карницкий
34
Быстров
91
Заболотный
27
Мирзов
4-1-2-1-2
30
Габулов
9
Комбаров
31
Сунзу
88
Григалава
6
Беляев
55
Бурчану
11
Ткачев
23
Чаушич
23
Горбатенко
99
Шевченко
19
Джорджевич
Палиенко
29
Шахов
29
Шахов
Палиенко
34
Быстров
99
Палиенко
99
Палиенко
34
Быстров
53
Казаев
20
Марков
20
Марков
53
Казаев
99
Шевченко
10
Кангва
10
Кангва
99
Шевченко
23
Чаушич
7
Берхамов
7
Берхамов
23
Чаушич
11
Ткачев
19
Расич
19
Расич
11
Ткачев
Остались в запасе
Тосно
Арсенал
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
77
Никола Труйич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
78
Илья Максимов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
77
Никола Труйич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
78
Илья Максимов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Тосно - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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