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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Арсенал
Локомотив - Арсенал: обзор матча 18 июля 2017
Локомотив
18.07.2017, вторник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
57'
С. Кверквелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Арсенал
Замена
А. Касаев
️️️️
М. Фернандеш
81'
76'
Замена
А. Сикоев
️️️️
Ф. Расич
72'
Замена
А. Хагуш
️️️️
К. Берхамов
60'
Желтая карточка
С. Сунзу
Замена
М. Лысов
️️️️
А. Миранчук
58'
ГОЛ! 1:0!
С. Кверквелия
57'
56'
Желтая карточка
М. Александров
Замена
А. Коломейцев
️️️️
В. Игнатьев
46'
Желтая карточка
Д. Баринов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
39
Ари
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
55
Александру Бурчану
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Федерико Расич
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Артем Мингазов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Гилерме
4
Кверквелия
39
Пейчинович
20
Игнатьев
6
Баринов
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
21
Миранчук
8
Фарфан
39
Ари
3-2-2-1-2
30
Габулов
9
Комбаров
6
Беляев
31
Сунзу
55
Бурчану
77
Александров
7
Берхамов
23
Чаушич
23
Горбатенко
99
Шевченко
19
Расич
21
Миранчук
84
Лысов
84
Лысов
21
Миранчук
99
Фернандеш
11
Касаев
11
Касаев
99
Фернандеш
20
Игнатьев
18
Коломейцев
18
Коломейцев
20
Игнатьев
7
Берхамов
14
Хагуш
14
Хагуш
7
Берхамов
19
Расич
70
Сикоев
70
Сикоев
19
Расич
Остались в запасе
Локомотив
Арсенал
57
Артем Галаджан
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
27
Артем Мингазов
ОП
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Остались в запасе
27
Артем Мингазов
ОП
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Локомотив - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Арам Петросян (Бронницы)
Резервный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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