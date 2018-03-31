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Динамо - Арсенал
Динамо - Арсенал: обзор матча 31 марта 2018
Динамо
31.03.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
71'
В. Рыков
74'
Ф. Черных
53'
А. Дзюба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Арсенал
Замена
А. Соснин
️️️️
Ф. Черных
86'
85'
Замена
Ф. Расич
️️️️
К. Берхамов
Пенальти не реализован!
К. Панченко
81'
80'
Желтая карточка
И. Новосельцев
Замена
И. Цаллагов
️️️️
Е. Луценко
79'
76'
Замена
М. Александров
️️️️
С. Ткачев
76'
Замена
А. Хагуш
️️️️
Э. Кангва
Желтая карточка
Ф. Черных
75'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Черных
Пас отдал
К. Панченко
74'
73'
Желтая карточка
К. Комбаров
ГОЛ! 1:1!
В. Рыков
71'
Замена
Н. Обольский
️️️️
А. Теттех
62'
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
К. Комбаров
42'
Желтая карточка
К. Берхамов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
55
Абдул Теттех
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Арсенал
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
3-3-1-3
1
Шунин
44
Рыков
44
Шунич
34
Козлов
34
Рауш
27
Соу
55
Теттех
88
Ташаев
8
Панченко
11
Черных
48
Луценко
3-2-4-1
36
Левашов
31
Сунзу
6
Беляев
99
Новосельцев
9
Комбаров
27
Альварес
7
Берхамов
23
Чаушич
11
Ткачев
10
Кангва
22
Дзюба
48
Луценко
15
Цаллагов
15
Цаллагов
48
Луценко
11
Черных
23
Соснин
23
Соснин
11
Черных
55
Теттех
9
Обольский
9
Обольский
55
Теттех
11
Ткачев
77
Александров
77
Александров
11
Ткачев
10
Кангва
14
Хагуш
14
Хагуш
10
Кангва
7
Берхамов
19
Расич
19
Расич
7
Берхамов
Остались в запасе
Динамо
Арсенал
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
20
Ярослав Ивакин
ПВ
88
Данила Буранов
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
20
Ярослав Ивакин
ПВ
88
Данила Буранов
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Динамо - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Алексей Лунев (Новосибирск)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Резервный судья:
Евгений Кукуляк (Калуга)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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