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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Арсенал
Зенит - Арсенал: обзор матча 15 октября 2017
Зенит
15.10.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
73'
Э. Кангва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
В. Габулов
87'
Замена
И. Максимов
️️️️
Г. Чаушич
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Ерохин
81'
79'
Замена
Г. Григалава
️️️️
В. Альварес
Желтая карточка
Л. Паредес
77'
73'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кангва
Пас отдал
К. Комбаров
Замена
Л. Паредес
️️️️
Д. Кузяев
65'
62'
Замена
А. Хагуш
️️️️
И. Шевченко
53'
Желтая карточка
С. Сунзу
Замена
А. Дзюба
️️️️
О. Шатов
46'
37'
Желтая карточка
Г. Чаушич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
23
Горан Чаушич
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
19
Федерико Расич
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
4-3-2-1
99
Лунев
4
Кришито
20
Иванович
32
Мевля
8
Смольников
27
Шатов
14
Кузяев
5
Краневиттер
9
Дриусси
21
Ерохин
9
Кокорин
4-2-2-1-1
30
Габулов
9
Комбаров
6
Беляев
31
Сунзу
27
Альварес
55
Бурчану
23
Чаушич
11
Ткачев
10
Кангва
23
Горбатенко
99
Шевченко
14
Кузяев
5
Паредес
5
Паредес
14
Кузяев
21
Ерохин
7
Полоз
7
Полоз
21
Ерохин
27
Шатов
22
Дзюба
22
Дзюба
27
Шатов
27
Альварес
88
Григалава
88
Григалава
27
Альварес
99
Шевченко
14
Хагуш
14
Хагуш
99
Шевченко
23
Чаушич
78
Максимов
78
Максимов
23
Чаушич
Остались в запасе
Зенит
Арсенал
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
19
Федерико Расич
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
19
Федерико Расич
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Зенит - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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