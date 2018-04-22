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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Зенит
Арсенал - Зенит: обзор матча 22 апреля 2018
Арсенал
22.04.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 3
Завершен
Зенит
3'
И. Горбатенко
45'
С. Ткачев
88'
А. Дзюба
36'
Л. Паредес
82'
Д. Кузяев
84'
Д. Кузяев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Зенит
Замена
И. Шевченко
️️️️
М. Александров
90'
+2
ГОЛ! 3:3!
А. Дзюба
88'
84'
ГОЛ! 2:3!
Д. Кузяев
Пас отдал
Э. Ригони
Замена
К. Берхамов
️️️️
С. Ткачев
83'
82'
ГОЛ! 2:2!
Д. Кузяев
Пас отдал
А. Ерохин
Желтая карточка
М. Александров
81'
Вторая желтая
И. Горбатенко
77'
66'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Д. Полоз
59'
Замена
Э. Ригони
️️️️
М. Краневиттер
Замена
А. Хагуш
️️️️
К. Комбаров
57'
Травма
К. Комбаров
56'
Желтая карточка
С. Ткачев
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
С. Ткачев
45'
36'
ГОЛ! 1:1!
Л. Паредес
27'
Желтая карточка
С. Дриусси
23'
Замена
И. Смольников
️️️️
И. Скроботов
Желтая карточка
И. Горбатенко
22'
ГОЛ! 1:0!
И. Горбатенко
Пас отдал
А. Дзюба
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Горан Чаушич
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
77
Михаил Александров
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Александр Ерохин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
19
Федерико Расич
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
50
Никита Гойло
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
88
Иван Тарасов
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
4-1-3-1-1
36
Левашов
27
Альварес
31
Сунзу
6
Беляев
9
Комбаров
23
Чаушич
10
Кангва
77
Александров
11
Ткачев
23
Горбатенко
22
Дзюба
4-2-3-1
12
Лодыгин
4
Кришито
32
Мевля
20
Иванович
33
Скроботов
5
Паредес
5
Краневиттер
9
Дриусси
21
Ерохин
7
Полоз
91
Заболотный
9
Комбаров
14
Хагуш
14
Хагуш
9
Комбаров
11
Ткачев
7
Берхамов
7
Берхамов
11
Ткачев
77
Александров
99
Шевченко
99
Шевченко
77
Александров
33
Скроботов
8
Смольников
8
Смольников
33
Скроботов
7
Полоз
14
Кузяев
14
Кузяев
7
Полоз
5
Краневиттер
24
Ригони
24
Ригони
5
Краневиттер
Остались в запасе
Арсенал
Зенит
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
31
Алексей Березин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
19
Федерико Расич
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
22
Никита Каккоев
ОП
88
Иван Тарасов
ПВ
10
Дмитрий Плетнев
АП
23
Егор Бабурин
ВР
50
Никита Гойло
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
31
Алексей Березин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
19
Федерико Расич
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
22
Никита Каккоев
ОП
88
Иван Тарасов
ПВ
10
Дмитрий Плетнев
АП
23
Егор Бабурин
ВР
50
Никита Гойло
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Арсенал - Зенит
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Наш футбол
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