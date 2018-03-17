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Арсенал - Ростов
Арсенал - Ростов: обзор матча 17 марта 2018
Арсенал
17.03.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Ростов
14'
А. Дзюба
59'
А. Дзюба
8'
А. Ионов
31'
А. Ионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ростов
Желтая карточка
В. Альварес
88'
87'
Замена
Е. Макеев
️️️️
Д. Скопинцев
Замена
Ф. Расич
️️️️
М. Александров
81'
Замена
А. Хагуш
️️️️
С. Ткачев
76'
72'
Желтая карточка
А. Зуев
69'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 2:2!
А. Дзюба
59'
Желтая карточка
И. Горбатенко
56'
46'
Замена
А. Гулиев
️️️️
В. Чуперка
32'
Желтая карточка
А. Сапета
31'
ГОЛ! 1:2!
А. Ионов
Желтая карточка
М. Александров
16'
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Э. Кангва
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Ионов
Пас отдал
Б. Сигурдарсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Арсенал
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
19
Хорен Байрамян
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-1-3-1-1
36
Левашов
27
Альварес
31
Сунзу
6
Беляев
9
Комбаров
77
Александров
10
Кангва
11
Ткачев
23
Чаушич
23
Горбатенко
22
Дзюба
3-2-3-1-1
30
Песьяков
6
Сигурдссон
15
Ингасон
16
Вилюш
18
Паршивлюк
7
Скопинцев
2
Калачев
92
Чуперка
41
Сапета
11
Ионов
16
Сигурдарсон
11
Ткачев
14
Хагуш
14
Хагуш
11
Ткачев
77
Александров
19
Расич
19
Расич
77
Александров
11
Ионов
17
Зуев
17
Зуев
11
Ионов
7
Скопинцев
34
Макеев
34
Макеев
7
Скопинцев
92
Чуперка
99
Гулиев
99
Гулиев
92
Чуперка
Остались в запасе
Арсенал
Ростов
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Дмитрий Вебер
АП
19
Хорен Байрамян
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Дмитрий Вебер
АП
19
Хорен Байрамян
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Арсенал - Ростов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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