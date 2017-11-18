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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Рубин
Арсенал - Рубин: обзор матча 18 ноября 2017
Арсенал
18.11.2017, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Рубин
Замена
Ф. Расич
️️️️
Л. Джорджевич
87'
Замена
М. Александров
️️️️
С. Ткачев
82'
81'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
М. Канунников
71'
Замена
С. Азмун
️️️️
Р. Жемалетдинов
Замена
К. Берхамов
️️️️
Г. Чаушич
68'
Желтая карточка
А. Хагуш
45'
+1
43'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
И. Горбатенко
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
55
Александру Бурчану
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
78
Илья Максимов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Габулов
31
Сунзу
6
Беляев
88
Григалава
14
Хагуш
55
Бурчану
9
Комбаров
11
Ткачев
23
Чаушич
23
Горбатенко
19
Джорджевич
3-4-1-1-1
35
Джанаев
6
Сигурдссон
13
Гранат
28
Сорокин
3
Набиуллин
6
М'Вила
88
Камболов
30
Кудряшов
21
Оздоев
10
Жемалетдинов
99
Канунников
11
Ткачев
77
Александров
77
Александров
11
Ткачев
23
Чаушич
7
Берхамов
7
Берхамов
23
Чаушич
19
Джорджевич
19
Расич
19
Расич
19
Джорджевич
10
Жемалетдинов
20
Азмун
20
Азмун
10
Жемалетдинов
99
Канунников
17
Лестьенн
17
Лестьенн
99
Канунников
Остались в запасе
Арсенал
Рубин
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
78
Илья Максимов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
78
Илья Максимов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Арсенал - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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