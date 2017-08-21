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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Арсенал
Ахмат - Арсенал: обзор матча 21 августа 2017
Ахмат
21.08.2017, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
75'
З. Садаев
30'
С. Ткачев
76'
Л. Джорджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Арсенал
89'
Замена
А. Денисов
️️️️
И. Максимов
84'
Желтая карточка
В. Альварес
78'
Замена
Ф. Расич
️️️️
Л. Джорджевич
77'
Желтая карточка
Л. Джорджевич
76'
ГОЛ! 1:2!
Л. Джорджевич
Пас отдал
А. Хагуш
ГОЛ! 1:1!
З. Садаев
Пас отдал
Раванелли
75'
73'
Замена
А. Хагуш
️️️️
С. Ткачев
Замена
Раванелли
️️️️
Ф. Сампайо
71'
Пенальти не реализован!
Л. Жаба
70'
Желтая карточка
А. Швец
55'
Замена
З. Садаев
️️️️
Родолфо
46'
Замена
Б. Бериша
️️️️
А. Ахъядов
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Ткачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
95
Магомед Митришев
ПВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
55
Александру Бурчану
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
12
Раванелли
АП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Артем Мингазов
ОП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
3-2-2-2-1
88
Гудиев
2
Родолфо
13
Семенов
4
Анхель
14
Сампайо
5
Мохаммади
0
Швец
19
Иванов
8
Лео Жаба
95
Митришев
33
Ахъядов
4-1-3-1-1
30
Габулов
9
Комбаров
31
Сунзу
6
Беляев
27
Альварес
55
Бурчану
23
Чаушич
78
Максимов
11
Ткачев
23
Горбатенко
19
Джорджевич
33
Ахъядов
7
Бериша
7
Бериша
33
Ахъядов
14
Сампайо
12
Раванелли
12
Раванелли
14
Сампайо
2
Родолфо
9
Садаев
9
Садаев
2
Родолфо
78
Максимов
71
Денисов
71
Денисов
78
Максимов
11
Ткачев
14
Хагуш
14
Хагуш
11
Ткачев
19
Джорджевич
19
Расич
19
Расич
19
Джорджевич
Остались в запасе
Ахмат
Арсенал
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ахмат - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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