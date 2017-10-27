Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - ЦСКА
Арсенал - ЦСКА: обзор матча 27 октября 2017
Арсенал
27.10.2017, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
79'
Г. Чаушич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - ЦСКА
Замена
Ф. Расич
️️️️
Л. Джорджевич
90'
+1
Желтая карточка
Г. Григалава
85'
83'
Замена
Г. Миланов
️️️️
С. Игнашевич
ГОЛ! 1:0!
Г. Чаушич
Пас отдал
К. Комбаров
79'
74'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Ф. Чалов
Замена
А. Хагуш
️️️️
С. Ткачев
69'
58'
Замена
Витиньо
️️️️
А. Оланаре
54'
Вторая желтая
К. Кучаев
23'
Желтая карточка
К. Кучаев
Замена
Г. Григалава
️️️️
В. Альварес
20'
Травма
В. Альварес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Горан Чаушич
ОП
55
Александру Бурчану
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
18
Константин Кучаев
ЦП
10
Александр Головин
АП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
19
Федерико Расич
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
66
Алан Дзагоев
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Габулов
27
Альварес
6
Беляев
31
Сунзу
9
Комбаров
23
Чаушич
55
Бурчану
10
Кангва
11
Ткачев
23
Горбатенко
19
Джорджевич
4-2-1-1-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
5
Васин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
10
Натхо
42
Щенников
18
Кучаев
10
Головин
63
Чалов
80
Оланаре
27
Альварес
88
Григалава
88
Григалава
27
Альварес
11
Ткачев
14
Хагуш
14
Хагуш
11
Ткачев
19
Джорджевич
19
Расич
19
Расич
19
Джорджевич
80
Оланаре
11
Витиньо
11
Витиньо
80
Оланаре
4
Игнашевич
17
Миланов
17
Миланов
4
Игнашевич
63
Чалов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
Остались в запасе
Арсенал
ЦСКА
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Арсенал - ЦСКА
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Арсенал
ЦСКА
В ЦСКА определились с ценой на Кисляка
Вчера, 23:23
3
Пономарев выделил лишь двоих игроков ЦСКА в составе сборной России
Вчера, 20:20
«Кто ты такой?»: Бубнов призвал игрока сборной России закрыть рот
Вчера, 18:41
8
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
Вчера, 13:39
14
Гришин хочет вернуться в ЦСКА: «Уход в 2017 году был главной ошибкой»
Вчера, 12:12
3
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
В ЦСКА определились с ценой на Кисляка
Вчера, 23:23
3
Пономарев выделил лишь двоих игроков ЦСКА в составе сборной России
Вчера, 20:20
«Кто ты такой?»: Бубнов призвал игрока сборной России закрыть рот
Вчера, 18:41
8
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
Вчера, 13:39
14
Гришин хочет вернуться в ЦСКА: «Уход в 2017 году был главной ошибкой»
Вчера, 12:12
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+